Разгребать партийные проблемы "Единой России" в Приморье поручили женщине

На минувшей неделе президиум Генсовета «Единой России» принял решение о замене руководителей отделений «ЕР» в нескольких регионах. В их число вошел Приморский край, где к руководству отделением после почти двухлетнего перерыва вернется сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА. Стать секретарем реготделения «ЕР» без приставки и.о. она может уже в ноябре.

Формально смена руководства реготделения «ЕР» была обставлена как добровольный уход Валентина ШУМАТОВА с поста секретаря «ввиду большой нагрузки по основному месту работы – в должности ректора Тихоокеанского государственного медицинского университета». Хотя секретарь Генсовета «ЕР» Андрей ТУРЧАК призвал не связывать кадровые ротации с результатами последних избирательных кампаний в регионах, очевидно, что после сентябрьских выборов партии власти в регионе требуется хороший импульс. Причем речь даже не о выборах губернатора, где люди в большей степени ориентировались на личности, а не на партийные бренды. Сразу в нескольких муниципальных образованиях Приморского края «Единая Россия» утратила большинство и была вынуждена войти в коалицию с другими партиями.

Косвенно непростую политическую ситуацию в крае признал и сам Турчак, подчеркнувший, что Людмиле Талабаевой предстоит «поднять на время приспущенное знамя «Единой России» в регионе. Напомним, что однажды она уже вдохнула новую жизнь в региональное отделение «ЕР», возглавив его в трудный период после провальных выборов декабря 2011-го. Под руководством Талабаевой партия добилась неплохих результатов на выборах в традиционно сложных в электоральном плане Владивостоке и Дальнегорске.

На выборах в ЗС ПК в 2016 году Людмила Талабаева была второй в общей части списка «Единой России», который получил поддержку 39,5% избирателей. 14 октября 2016 года Людмила Талабаева приступила к работе в Совете Федерации.

Как прокомментировали в исполкоме приморского регионального отделения «Единой России», вопрос об избрании секретаря на постоянной основе будет включен в повестку запланированной на ноябрь конференции приморских единороссов. Там же определятся делегаты на съезд «ЕР» в Москве, намеченный на 7-8 декабря.

На фото: Один из самых опытных и авторитетных политиков Приморья Людмила Талабаева не раздумывая согласилась помочь поправить партийные дела «ЕР» в крае.

Фото Vl.Ru.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.