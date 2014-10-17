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Губернатор Приморья назначил куратора Владивостока
В четверг, 16 октября, глава региона Владимир Миклушевский озвучил фамилию вице-губернатора, который будет курировать реализацию социально-экономических программ развития краевой столицы. По его поручению курировать Владивосток будет первый вице-губернатор Александр Костенко.
«Решением главы региона за Александром Костенко закреплены вопросы комплексного экономического развития Приморья. Одним из фундаментальных вопросов этого направления является создание и развитие агломерации юга края, куда входят крупные города Приморья: Находка, Владивосток, Уссурийск. Это большое сложное направление работы. В таком формате Владивосток должен стать дальневосточной столицей России и экономическим плацдармом для реализации обозначенного Президентом страны восточного прорыва», - сообщил пресс-секретарь Губернатора края Сергей Нехаев.
Александру Костенко, исходя из поставленных перед ним задач, также дано поручение предоставить предложения в части распределения полномочий между муниципалитетом и субъектом федерации. Они будут рассмотрены комиссией по реформе системы местного самоуправления.
Напомним, в ходе «Большого проезда» по Приморью Губернатор края Владимир Миклушевский также назначил своих заместителей кураторами 33 муниципальных образований. Владивосток стал завершающей, 34 территорией края, где назначен куратор. В зону их ответственности включены все вопросы, касающиеся развития муниципального образования.
«У каждого района будет свой куратор. Это необходимо для того, чтобы глава администрации мог выйти напрямую на вице-губернатора по любым вопросам. На мой взгляд, это очень важно для осуществления обратной связи», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Кроме того, в настоящее время в Приморье ведется работа по реформе местного самоуправления. 26 мая Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право выбора механизма формирования органов власти в городах, а также объем их полномочий. На то, чтобы решить, какая именно модель МСУ приемлема, глава государства дал регионам полгода.
6 июня распоряжением Владимира Миклушевского создана специальная рабочая группа, которой предстоит выбрать оптимальную модель МСУ. В ее состав вошли 27 человек – главы МО различных уровней, депутаты краевого парламента, представители аппарата ЗС ПК, представители Министерства юстиции по краю. Возглавил группу вице-губернатор Александр Ролик.
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