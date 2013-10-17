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Из Владивостока в Китай будем ездить на личных и служебных автомобилях
Встреча представителей администрации Приморского края и Народного Правительства провинции Цзилинь (КНР) состоялась во Владивостоке. Стороны обсудили возможность организации перемещения через границу на легковом автотранспорте через автомобильный пункт пропуска «Краскино – Хуньчунь».
Начальник канцелярии по управлению пунктами пропуска Народного Правительства провинции Цзилинь Го Цинхун предложил обсудить возможность поездок для граждан наших стран как на служебных автомобилях, так и на личных. Кроме того, на встрече обсуждалась возможная глубина проезда: либо в приграничной зоне от поселка Славянка до Хуньчуня, либо от Владивостока до китайского Янцзы.
Как подчеркнул заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Колмогоров, возможность пересекать границу на личных автомобилях граждан будет выгодна и нашему региону, и провинции Цзилинь. Это позволит увеличить туристический поток.
Однако для запуска движения на личных авто необходимо решить ряд вопросов. Во-первых, необходимо ввести в работу новый пункт пропуска «Краскино», который сейчас строится. Инфраструктура действующего пункта пропуска не позволяет пересекать границу на личном транспорте.
Во–вторых, отсутствуют поправки в уже действующее межправительственное соглашение между Россией и Китаем. По словам Алексея Колмогорова, сейчас на государственном уровне между соответствующими органами России и Китая ведется такая работа, обсуждается вопрос внесения изменений в нормативно-правовую базу.
Алексей Колмогоров также подчеркнул, что глубина проезда на личном автотранспорте по решению администрации Приморского края будет ограничена на первом этапе населенными пунктами Краскино с российской стороны и Хуньчунем с китайской стороны. В последующем можно будет рассмотреть расширение географии поездок.
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"Во-первых, необходимо ввести в работу новый пункт пропуска «Краскино», который сейчас строится. " - ключевые слова. Все остально можно было бы и не обсуждать - решилось бы и так в рабочем порядке. А кто вообще сказал, что он все еще строится???