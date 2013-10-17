Из Владивостока в Китай будем ездить на личных и служебных автомобилях

Встреча представителей администрации Приморского края и Народного Правительства провинции Цзилинь (КНР) состоялась во Владивостоке. Стороны обсудили возможность организации перемещения через границу на легковом автотранспорте через автомобильный пункт пропуска «Краскино – Хуньчунь».

Начальник канцелярии по управлению пунктами пропуска Народного Правительства провинции Цзилинь Го Цинхун предложил обсудить возможность поездок для граждан наших стран как на служебных автомобилях, так и на личных. Кроме того, на встрече обсуждалась возможная глубина проезда: либо в приграничной зоне от поселка Славянка до Хуньчуня, либо от Владивостока до китайского Янцзы.

Как подчеркнул заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Колмогоров, возможность пересекать границу на личных автомобилях граждан будет выгодна и нашему региону, и провинции Цзилинь. Это позволит увеличить туристический поток.

Однако для запуска движения на личных авто необходимо решить ряд вопросов. Во-первых, необходимо ввести в работу новый пункт пропуска «Краскино», который сейчас строится. Инфраструктура действующего пункта пропуска не позволяет пересекать границу на личном транспорте.

Во–вторых, отсутствуют поправки в уже действующее межправительственное соглашение между Россией и Китаем. По словам Алексея Колмогорова, сейчас на государственном уровне между соответствующими органами России и Китая ведется такая работа, обсуждается вопрос внесения изменений в нормативно-правовую базу.

Алексей Колмогоров также подчеркнул, что глубина проезда на личном автотранспорте по решению администрации Приморского края будет ограничена на первом этапе населенными пунктами Краскино с российской стороны и Хуньчунем с китайской стороны. В последующем можно будет рассмотреть расширение географии поездок.

ZRPRESS.RU, Владивосток.