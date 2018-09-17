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"Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
Эксперты начали активно комментировать первые итоги прошедших выборов
Приморский политолог, заведующая кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета Наталья Коломейцева поделилась своим мнением о результатах второго тура выборов Губернатора Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Эксперт отметила, что предварительные итоги второго этапа голосования демонстрируют победу Андрея Тарасенко, теперь губернатору предстоит заново выстраивать отношения с жителями края.
«Ему придется быть настолько убедительным, чтобы люди, которые проголосовали протестно, передумали», – отметила она, подчеркнув при этом, что большое количество голосов, отданных за оппонента Андрея Тарасенко, в действительности не говорят о приверженности края политике коммунистической партии.
«Сейчас многие говорят о том, что край окрасился в красный цвет. Но я с этим категорически не согласна. Ни один проведенный социологический опрос это не подтверждает. Это был протест. Дело не в коммунистах, люди не поддерживали конкретно Ищенко, во всяком случае в первом туре голосования, они не голосовали против Тарасенко или за Тарасенко, они пытались передать некий мессендж нашему президенту, сказать, что здесь что-то не так происходит. Мы же понимаем, что сейчас огромное внимание региону уделяется, огромное количество прекрасных проектов – это не может не видеть никто, и люди это признают, но в исполнении есть серьезные прорехи», – считает Наталья Коломейцева.
При этом, по мнению эксперта, начал это еще предыдущий губернатор. Андрею Тарасенко в этом смысле не повезло.
«Если Миклушевский пришел еще на фоне завышенных ожиданий от ситуации, при благоприятных внешнеполитических обстоятельствах и даже финансовая обстановка была лучше. То Тарасенко пришел на фоне апатии и депрессивного состояния людей, которые уже ждали от варяга какого-то подвоха, и они его естественно начинают откапывать», – отметила политолог.
Она подчеркнула, что Приморье – не оппозиционный, а просто яркий регион, которому нужны яркие лидеры. Успешным губернатором станет тот, кто найдет отклик в сердцах приморцев. Поэтому теперь Андрею Тарасенко предстоит наладить диалог со всеми элитами края.
«Необходимо сделать все, чтобы люди ему поверили», – подчеркнула Наталья Коломейцева.
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Комментарии
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:08, 17.09.2018#
Как можно поверить человеку , открыто поддерживающему пенсионный грабеж ? Да и в подсчеты избирательной компании я слабо верю . Сразу вспоминаю небезызвестного персонажа Князева (был такой председатель избирательной компании , мухлевавший открыто , ныне сидящий то ли в Конституционном суде , то ли в Верховном
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Зондер15:18, 17.09.2018#
Никто не может отрицать очевидные вещи. Совершенно ясно, что результаты усиленно переделывают. Иначе бы уже все подсчитали. В первом туре окончательный результат огласили утром на следующий день. А зачем вы думаете по краю убрали все электронные регистраторы учета бюллетеней? И отключили видеотрансляцию на всех избирательных участках? Все для этого, чтобы подстраховаться.
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Браво, Наталье Коломейцевой. Предельно выдержанный тон и максимально объективно.