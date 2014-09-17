Бюджет Приморья за первое полугодие 2014 года исполнен с профицитом

Депутаты приморского парламента заслушали отчет об исполнении бюджета Приморья за первые шесть месяцев текущего года. По данным, предоставленным департаментом финансов, доходная часть бюджета-2014 в первом полугодии исполнена на 49 проц., а расходная - на 40 проц. от плановых показателей. Серьезных проблем в связи с низкими показателями исполнения расходов чиновники не увидели - по словам директора департамента финансов Татьяны КАЗАНЦЕВОЙ, основной объем средств традиционно расходуется в конце года.

Исполнение по доходам составило 43 млрд. 164 млн руб., по расходам – 40 млрд 785 млн руб. В результате сложился профицит бюджета в сумме 2 млрд 378 млн руб. Обеспечен рост доход у уровню 2013 года на 18 проц. Тем не менее, были и сложности.

- Несмотря на профицит, администрация края постоянно испытывала кассовые разрывы при исполнении бюджета, и лишь опережающее поступление федеральных средств позволило нам не привлекать кредиты, - подчеркнула Татьяна Казанцева.

Наименьший процент освоения средств отмечен по таким направлениям как средства массовой информации, жилищно-коммунальное хозяйство, национальная экономика. А вот образование и здравоохранение оказались в лидерах – по этим направлениям показатель освоения средств превысил 40 проц. При этом, как уточнила директор департамента финансов, по итогам восьми месяцев ситуация с исполнением расходной части несколько улучшилась – в конце июля был принят ряд документов по распределению средств краевого бюджета между муниципальными образованиями.

Также Татьяна Казанцева напомнила, что наибольший объем бюджетных средств традиционно расходуется в четвертом квартале. Однако для более эффективного расходования средств каждому департаменту поставлена задача по экономии на 5 % средств, расходуемых через систему госзакупок.

Членов бюджетного комитета заинтересовало отставание от плана по финансированию реконструкции онкодиспансера и строительству морга и психиатрической больницы во Владивостоке. По этому поводу пояснения дал первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ, подчеркнув, что администрация намерена консолидировать средства на строительстве морга и радиологического корпуса онкодиспансера, с тем чтобы ввести эти объекты в эксплуатацию как можно скорее.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.