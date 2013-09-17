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В Думах Приморья спорят, кто будет доминировать

17 Сентября 2013, 15:04 | Приморье

Во многих районах Приморья выстраивание новой политической системы не закончилось 8 сентября. Очевидно, всё было разве что во Владивостоке, а вот в других городах и районах выборы поставили новый вопрос: кто будет доминировать в новоизбранных думах и получится ли конструктивный диалог в условиях, когда ни одна из политических сил не имеет явного преимущества?

На неделе оппозиция в парламенте Приморья после проведенных выборов снова реанимировала законопроект об изменении порядка распределения мандатов на местных выборах. Во вторник, 10 сентября, подготовленный справедливороссами документ уже в третий раз рассматривался на профильном комитете Законодательного собрания Приморского края. Как и прежде, к единому мнению члены комитета прийти не смогли, и на сентябрьскую сессию парламента документ опять уйдет без какой-либо резолюции.

Коммунисты опасались, что метод Империале вкупе с судебной системой может сработать против них, но, как оказалось зря: в новой думе Партизанска КПРФ будет иметь 12 из 21 голоса, что даст ей возможность если не абсолютного, то относительного контроля за деятельностью думы. Ну, а в Яковлевском районе, где большинство коммунистов в думе дополняется избранием на должность главы коммуниста Анатолия КУСРАЕВА, «красные» фактически получили карт-бланш.

Не остыли предвыборные страсти и в Лесозаводском городском округе, который на нынешних выборах прогремел на всю страну благодаря скандальному снятию с выборов главы Николая ВОРОБЬЕВА, в судьбе которого принял личное участие председатель ЦИК Владимир ЧУРОВ. Оппозиционные партии здесь недовольны результатами выборов в думу городского округа («ЕР» получила здесь порядка 40%), в частности, у ЛДПР есть вопросы к итогам голосования на нескольких избирательных участках. В связи с этим руководитель приморского отделения партии Евгений ЗОТОВ не исключил, что итоги голосования могут стать поводом для обращения в суд.

А тем временем в крае уже стартовала подготовка к следующему единому дню голосования - 17 ноября состоятся крайне непростые выборы мэра Дальнегорска и депутатов думы Пограничного района. Еще в одной «горячей точке» края, Надеждинском районе, 10 ноября выберут главу взамен посаженного под домашний арест Григория ВЕДЕРНИКОВА.

Андрей СЕРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: политика  голосование  партии  законопроекты  единая россия  КПРФ  итоги  избирком  выборы 



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