Эсеры Приморья избавились от варяга

10 августа Центризбирком на основании решения президиума Центрального совета «Справедливой России» исключил профессора Высшей школы бизнеса Южного федерального университета Дмитрия АРТЕМЕНКО из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Госдумы. Несмотря на проживание в Ростове-на-Дону, Артеменко возглавлял региональную группу партсписка №20, которая объединяет Приморье и Сахалин, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей МИРОНОВ, комментируя деловой газете «Золотой Рог» ситуацию со списком, объяснил, что корректива обусловлена изменениями в подходах к формированию перечня кандидатов.

- Когда мы формировали список, были разные подходы и взгляды на то, кто должен возглавлять региональные группы. Я пришел к выводу о том, что в Приморском крае и Сахалинской области список должен возглавлять действующий депутат Госдумы. Поэтому было принято решение убрать чужого для Приморского края человека с первой позиции, - сказал Сергей Миронов.

Таким образом, теперь первое - потенциально проходное - место в региональной группе «Приморье - Сахалин» занимает 75-летний депутат Госдумы Олег ФИНЬКО. Уроженец Москвы, долгое время работавший на Дальнем Востоке собкорром «Комсомольской правды», в Госдуму нынешнего созыва попал в 2014 году благодаря неформальному соглашению года между руководством «СР» и администрацией Приморья, благодаря которому Светлана ГОРЯЧЕВА перешла в Совет Федерации. Руководитель отделения «СР» в Приморском крае Алексей КОЗИЦКИЙ теперь второй в региональной группе №20. А в общефедеральной части списка «Справедливой России» есть только одна фамилия - Миронов.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.