В Приморье НКО становятся основным каналом воздействия политиков на избирателей

За месяц до выборов практически ничто не напоминает о предстоящем Едином дне голосования

Почтовые ящики не ломятся от печатных агитматериалов, а количество наружной рекламы на улицах пока на порядок меньше, чем пять лет назад. Однако это вовсе не значит, что участники выборов не пытаются завоевать симпатии избирателей. Все больше партий воздействуют на электорат работая с определенными группами граждан через некоммерческие организации, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На минувшей неделе под эгидой Думы Владивостока состоялся гражданский форум, посвященный роли НКО в развитии муниципальных образований. Мероприятие не носило явной агитационной направленности, однако устами вице-губернатора Приморья Александра РОЛИКА, замглавы Владивостока Елены ЩЕГОЛЕВОЙ и зампреда гордумы Дмитрия ПЕНЯЗЯ общественникам напомнили о том, что государство и правящая партия всегда готовы поддержать их инициативы. В том числе и материально: только из краевого бюджета на финансирование общественной активности в Приморье ежегодно выделяется около 700 млн рублей.

Коммунисты используют в политбоях детей, а эсеры - десантников

Между тем о заметной роли разного рода общественных организаций в избирательной кампании 2016 года уже можно сказать как о деле свершившемся. С «Единой Россией», чьи фракции в парламентах разных уровней заметно влияют на распределение бюджетных средств, традиционно сотрудничают общественные организации инвалидов и ветеранов, а также спортивные федерации. Не стали исключением и выборы-2016. Так, всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» делегировала в список «ЕР» своих представителей Зинаиду КИМ и Юрия КОРСАКОВА. А еще два представителя «Боевого братства», сопредседатель краевого штаба ОНФ Александр ФЕДОРОВ и президент Федерации кикбоксинга по Приморскому краю, пополнили ряды кандидатов от «Партии роста» и «Российской партии пенсионеров за справедливость» соответственно.

Основным общественным активом КПРФ в Приморье становится организация «Дети войны». Еще на прошлых выборах много вопросов вызвала выдача пожилым людям удостоверений, подтверждающих такой статус. При этом людей предупреждали, что удостоверения обретут реальный вес только в случае победы Компартии на выборах. Сегодня тема льгот для «детей войны» вновь активно эксплуатируется коммунистами в предвыборной риторике, а руководитель отделения организации во Владивостоке Андрей ИЩЕНКО баллотируется в Заксобрание по округу №1. А председатель приморского отделения «Союза советских офицеров» Борис СТРОКАЧ вошел в список КПРФ на выборах в Госдуму.

- У «Справедливой России» налажено сотрудничество с реально независимыми профсоюзами, «Союзом десантников России» и ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС - сегодня эти люди незаслуженно забыты властью, - рассказал во время недавнего визита во Владивосток лидер «СР» Сергей МИРОНОВ. Кроме того, партия сотрудничает с объединением под оригинальным названием «Союз защиты пациентов».

Особой группой являются казачьи организации, чьи лидеры, как правило, ориентируются на партии лево-патриотического толка. На текущих выборах в Заксобрание края атаман станицы Первореченской Уссурийского казачьего войска Сергей ПАСТУШЕНКО выдвигался партией «Родина», но потом перешел к «Партии пенсионеров». От РППС идет в краевой парламент и атаман Владивостокского городского казачьего общества Александр МАЛАНИН. Традиционно представители уссурийского казачества входят в списки кандидатов ЛДПР, особенно на муниципальных выборах. Что касается «рейдов» казаков в краевой парламент, то они в истории Приморья уже случались: например, атаман Александр МАМОШИН был одним из самых ярких представителей третьего созыва ЗС ПК.

Есть шансы на политическую карьеру и у представителей национальных организаций. На выборах-2016 координатор «Центра содействия коренным малочисленным народам Севера», в недавнем прошлом член Общественной палаты РФ Павел СУЛЯНДЗИГА стал кандидатом партии «Яблоко» в Госдуму и Законодательное Собрание.

Из общества в политику

Пожалуй, самый яркий пример перерождения общественников в политиков на этих парламентских выборах представляет собой «Деловая Россия», на основе которой в начале 2016 года была создана «Партия роста». В Приморье, помимо делороссов во главе с Алексеем ТИМЧЕНКО, в список партии вошли еще и активисты краевых структур «Опоры России», Торгово-промышленной палаты и Общероссийского народного фронта. Впрочем, пять лет назад ОНФ был главным «поставщиком» кадров для «Единой России»: изначально создаваясь как конгломерат общественных организаций, он почти сразу же стал площадкой проведения праймериз, а на президентских выборах 2012 года мобилизация избирателей шла как раз через вошедшие в ОНФ общественные структуры.

Нередко бывает и так, что руководство какой-либо общественной организацией при прочих равных значительно повышает шансы политика на депутатский мандат, а в некоторых случаях - на вхождение в исполнительную власть. Например, бывший сенатор и вице-губернатор Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ на свои третьи выборы в Заксобрание вышла как глава приморского отделения общественного движения «Матери России», хотя избиратели со стажем помнят ее еще и как руководителя Общественной приемной Владимира ПУТИНА во Владивостоке. А для действующего депутата Госдумы РФ от Приморья Виктора ПИНСКОГО трамплином в федеральную политику стали профсоюзные организации. Сегодня члены ФППК активно пополняют ряды партии «Союз труда», которая, однако, выбыла из числа участников выборов в ЗС ПК на стадии сбора подписей.

Выдвинутый по списку партии в ЗС ПК депутат Думы Владивостока Дмитрий ПОТАШЕВ сделал политическую карьеру как председатель краевого отделения «Всероссийского общества слепых», и на выборах-2016 тема защиты людей с ограниченными возможностями вновь одна из главных в его риторике. Наконец, председатель «Совета многодетных родителей Приморья» Ирина МЕДВЕДЕВА показала неплохой результат на праймериз «ЕР» и была включена в список партии на выборах в ЗС, однако затем предпочла пост советника губернатора.

Сочувствие как актив

Добавим, что у ряда партий есть структуры из людей, формально не состоящих в партии по тем или иным причинам, но разделяющих ее программу. А наиболее активные и лояльные члены сочувствующих организаций, как правило, попадают в списки дружественных партий на выборах. Например, совет сторонников «Единой России» представлен на выборах в ЗС ПК предпринимателем Евгением КОСТЮКОВЫМ - именно он сменил на округе №9 арестованного главу Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.

В России - и Приморье не является исключением - на выборах последних лет активные общественники, лидеры общественного мнения, как правило, использовались партиями в основном для благожелательных комментариев в агитматериалах. Однако к выборам-2016 в законодательство внесли ограничения, согласно которым агитировать за партию в СМИ могут лишь ее члены.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.