Бывалые депутаты не торопятся переизбраться

Кроме досрочных выборов губернатора Приморья и довыборов в Законодательное Собрание 9 сентября регион ждет масштабная кампания в муниципалитетах. Жители двух городских округов и 10 муниципальных районов выберут новые составы местных дум. При этом процент действующих депутатов среди выдвиженцев достаточно низок - во всяком случае, пока.

Стоит оговориться, что несмотря на масштаб, на следующие выборы в Законодательное Собрание эти кампании не повлияют. Среди 12 избираемых в сентябре дум не будет ни одной, при формировании которой применяются партийные списки - следовательно, список партий, освобожденных от сбора подписей на выборах-2021 в ЗС ПК, не расширится. Возможно, что именно поэтому интерес к муниципальным выборам пока не проявили непарламентские партии.

Что касается списков выдвинутых кандидатов, то по состоянию на конец минувшей недели многие из действующих народных избранников на перевыборы не идут. Например, из 13 выдвинутых «Единой Россией» кандидатов в представительный орган Яковлевского района только двое являются действующими депутатами. Похожая ситуация в Партизанске, где на предыдущих выборах в 2013 году партия власти испытала большие проблемы - здесь на перевыборы идут трое действующих депутатов-единороссов.

Традиционно сложным для партии власти является Кавалеровский район Приморья, где из действующих депутатов «Единая Россия» пока выдвинула только экс-главу муниципалитета Сергея ЗАЙЦЕВА. Значительную долю кандидатов от «ЕР» здесь составляют представители краевых и муниципальных учреждений, предприниматели. Аналогичная картина с массовым выдвижением работников муниципальных учреждений наблюдается в соседнем Ольгинском районе.

На выборы в думу Надеждинского района идут как действующие депутаты, так и представители администрации муниципалитета - например, по одному из округов баллотируется первый заместитель главы района Жанна АРКАДЬЕВА. «Справедливая Россия», позиции которой в муниципалитете, как показывают выборы прошлых лет, тоже довольны сильны, на выборах будет представлена действующими депутатами Юрием ВОЛЬНЫХ, Александром ПАШКОВЫМ, предпринимателем Степаном ПАЙЛЕВАНЯНОМ и другими.

Добавим, что помимо 12 муниципальных образований, где в Единый день голосования состоятся очередные выборы, еще в нескольких муниципалитетах на 9 сентября запланированы довыборы районных (городских) депутатов по отдельным округам. А в Уссурийске заполнить вакансии в гордуме планируется уже 26 августа.

На фото: Яма «Бора» зовет московского «инвестора».

Фото из архива.