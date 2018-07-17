Вышли из строя

Партийные структуры в Приморье отказались подчиняться рекомендациям своего столичного начальства

Пенсионная реформа стала поводом «показать характер» для муниципальных депутатов Приморья. Сразу в нескольких городах и районах края представительные органы выразили категорическое несогласие с законопроектом, который Госдума РФ рассмотрит уже на текущей неделе.

Единодушия не наблюдается и в краевом парламенте, хотя часть депутатов из оппозиционных фракций, как показали итоги голосования, реформу одобряют.

На словах – против, по факту – за?

На данный момент повышение пенсионного возраста одобрили власти подавляющего большинства регионов РФ. 10 июля этот перечень пополнил и Приморский край: положительный отзыв на правительственный законопроект депутаты Законодательного Собрания приняли в ходе спешно созванного внеочередного заседания. Несмотря на то, что из-за технических неполадок заседание прошло фактически в закрытом режиме, по его завершении представители разных фракций озвучили свою позицию по реформе.

- Мы понимаем, что чудес не бывает. Если не заниматься пенсионной реформой, может случиться так, что Пенсионный фонд окажется неплатежеспособен. То, что какие-то решения надо принимать – не обсуждается. Но пенсионная реформа не должна ограничиться только повышением возраста выхода на пенсию, - уверен заместитель председателя ЗС ПК, единоросс Сергей КУЗЬМЕНКО. – Наша фракция заняла ответственную позицию. Мы берем на себя ответственность, а не прячем голову в песок. А со стороны оппозиции я конструктивной позиции не увидел.

- Закон мы считаем преждевременным и недоработанным. Наша партия собрала три миллиона подписей против законопроекта в данной редакции, которые были переданы председателю Госдумы Вячеславу ВОЛОДИНУ. Подписи продолжают собираться, в том числе в Приморском крае. Подготовлен альтернативный вариант закона, - рассказал представитель «Справедливой России» в ЗС ПК Алексей КОЗИЦКИЙ.

- Реформа в предложенном виде дискредитирует институт власти в целом. Людям все равно, какие депутаты сидят в Госдуме, хотя понятно, что КПРФ будет голосовать против, - считает руководитель приморских коммунистов Анатолий ДОЛГАЧЕВ. – Правительство, по-видимому, слишком уверено в своих силах и подставляет региональную власть перед Единым днем голосования.

Интересно, что по итогам голосования правительственный законопроект поддержал 21 депутат, против голосовали восемь народных избранников. Но количество депутатов из оппозиционных фракций Заксобрания, присутствовавших на сессии, составляло 13 человек. Учитывая, что представители КПРФ и «Справедливой России» заявили о голосовании против законопроекта, а у ЛДПР была установка из Москвы также голосовать против, получается, что кто-то из оппозиционеров слукавил.

Досье "Золотого Рога": Согласно данным о явке депутатов ЗС ПК на внеочередное заседание 10 июля, размещенной на сайте краевого парламента, в зале присутствовали 16 членов фракции «Единая Россия», 6 членов фракции КПРФ (включая Александра ТЮТЕРЕВА и Владимира ХМЕЛЕВА, которые давно не подчиняются руководству фракции – прим. автора), 5 депутатов от ЛДПР, а также по одному представителю «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Муниципалы не гнутся

Напомним, что в июне секретарь генсовета «Единой России» Андрей ТУРЧАК заявлял о недопустимости критики реформы внутри партии и пообещал «делать выводы» по каждому такому случаю. Но как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», обращения к вышестоящим органам власти с просьбой не допустить проведения пенсионной реформы в ее нынешнем виде приняли депутаты дум Пожарского и Лазовского районов Приморья, где большинство как раз составляют представители «партии власти». В начале июля к ним присоединился представительный орган второго по экономической значимости города края – Находки, причем письмо в Госдуму с просьбой пересмотреть решение о повышении пенсионного возраста, как утверждается на официальном сайте органа власти, поддержали все фракции. Еще одно обращение, с просьбой содействовать пересмотру упомянутого решения о пенсионном возрасте, было направлено депутату ГД от Приморья Виктории НИКОЛАЕВОЙ.

Судя по настрою муниципальных депутатов, особенно в отдаленных от Владивостока районах, возможных мер ответственности «по партийной линии» на ближайшем к населению уровне власти не боятся.

- Это общее мнение всего депутатского корпуса. Мы считаем, что повышать пенсионный возраст сегодня преждевременно. К тому же, люди боятся, что выйдя на заслуженный отдых, они не смогут прожить на пенсию, - прокомментировал председатель Думы Лазовского района Сергей ЕРЕМЕЕВ. По словам спикера, «на ковер» во Владивосток после принятия обращения его не вызывали, а какого-либо ответа на обращение со стороны краевых депутатов пока также не последовало.

- Решения муниципальных дум мы не комментируем: обращения принимались органом власти в целом, а не фракцией, - подчеркнули в пресс-службе приморского регионального отделения «Единой России».

В заключение добавим, что независимо от ближайших шагов Госдумы РФ и правительства, коммунисты Приморья в ближайшие недели намерены организовать серию протестных акций, главной из которых должен стать митинг 28 июля. Руководитель краевого отделения партии Анатолий Долгачев заявил газете «Золотой Рог», что коммунисты рассчитывают собрать на митинге во Владивостоке 3 тысячи человек, в том числе из других муниципалитетов Приморья. В свою очередь, в Федерации профсоюзов Приморского края нашему изданию сообщили, что решение о тактике дальнейших действий будет принято после того, как законопроект о пенсионной реформе пройдет первое чтение в Государственной думе. Пока же акцент делается на обсуждение параметров реформы в первичных организациях и сбор подписей против повышения пенсионного возраста.

КСТАТИ

Пенсионная реформа угрожает выборам губернаторов и депутатов от «Единой России»

В администрации президента есть беспокойство по поводу результатов сентябрьских выборов губернаторов и законодательных собраний в связи с пенсионной реформой, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к администрации. Но губернаторы попытаются снивелировать риски, предложив населению различные льготы, говорит один из собеседников.

Напомним, 9 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в 22 регионах, Приморье в их числе, причем в 16 из них выдвинуты новые руководители, назначенные президентом в ходе осенней и весенней ротации, еще в четырех субъектах губернаторов изберут местные парламенты по представлению президента. В 16 регионах выберут законодательные собрания, в 12 региональных столицах - городские думы и в четырех - мэров.

На фото: По итогам голосования в Заксобрании Приморья правительственный законопроект поддержал 21 депутат, против голосовали восемь народных избранников. Но количество депутатов из оппозиционных фракций, присутствовавших на сессии, составляло 13 человек. Учитывая, что представители КПРФ и «Справедливой России» заявили о голосовании против законопроекта, а у ЛДПР была установка из Москвы также голосовать против, получается, что кто-то из оппозиционеров слукавил.

Фото пресс-службы ЗС ПК.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.