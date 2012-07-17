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Судья разогнал скандальную думу Дальнегорска

17 Июля 2012, 20:41 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 17 июля, ZRPRESS. В Дальнегорске распущена городская Дума. Решение об этом вынес краевой суд.

Во вторник, 17 июля, во Владивостоке состоялось заседание краевого суда по иску прокурора Дальнегорска о признании состава Думы Дальнегорского городского округа неправомочным. И суд вынес вердикт: Думу распустить.

Как сообщили в прокуратуре края, 4 июля в аппарат Думы Дальнегорского городского округа поступили заявления от 11 депутатов Думы пятого созыва о досрочном добровольном сложении своих полномочий. Сами заявления были написаны депутатами 28 июня, сразу после очередного заседания, на котором не хватило голосов народных избранников для принятия поправок в Устав города, возвращающих систему прямых всенародных выборов главы. В соответствии с ч. 2 ст. 21 Устава Дальнегорского городского округа Дума Дальнегорского городского округа состоит из 21 депутата. Как установлено ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», представительный орган муниципального образования может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. Поэтому с 4 июля 2012 состав Думы Дальнегорского городского округа пятого созыва является нелегитимным.

А 17 июля в краевом суде во Владивостоке состоялось рассмотрение заявления прокурора Дальнегорска в интересах Дальнегорского городского округа. На судебное заседание были приглашены 11 депутатов Дальнегорска, написавшие заявления о досрочном сложении полномочий: явились 9, двое прислали телеграммы. Дальнегорские депутаты дали пояснения суду о том, что заявления написаны ими добровольно. Муниципальная избирательная комиссия Дальнегорска и Приморская краевая избирательная комиссия полностью поддержали требования прокурора Дальнегорска. Краевой суд вынес решение: «признать неправомочным состав Думы Дальнегорского городского округа 5-ого созыва».

Таким образом, в Дальнегорске на сегодня нет представительной власти. На днях ушел добровольно в отставку и первый зам. мэра Владимир ВОЙНОВ. Остался у руля только мэр Григорий КРУТИКОВ. А по действующему Уставу глава города избирается из числа депутатов городской Думы. И, хотя срок полномочий мэра ДГО Григория Крутикова истекает в октябре этого года, скорее всего, Крутиков останется у власти, пока не изберут следующий состав Думы и не решат вопрос, быть или не быть прямым выборам главы ДГО. В этом году в Дальнегорске уже не успевают провести выборы нового состава парламента. Значит, выборы состоятся весной следующего года. А округ остается без бюджета на будущий год, ведь нет Думы, которая его утвердит. Словом, в городе аномальных явлений, как всегда, создан прецедент. Мэр есть, Думы нет. И мэра пока никак нельзя переизбрать.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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