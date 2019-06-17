Правительство Приморья будет ориентироваться на конкретные результаты

Первый вице-губернатор края Вера Щербина – о деталях предстоящей реформы органов власти

Обсуждаемая на протяжении последнего года реформа администрации Приморья начнется уже через несколько недель. Первым этапом станет подготовка необходимой нормативно-правовой базы для создания правительства. Однако будущие преобразования в структурах власти несут в себе более глубокий смысл, чем переименование департаментов в министерства. О том, как будет выстроена новая система управления краем, в интервью деловой газете «Золотой Рог» рассказала первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА, которую глава региона Олег КОЖЕМЯКО назвал основным кандидатом на пост главы будущего краевого правительства.

- Губернатор Приморья Олег Кожемяко анонсировал планы по преобразованию администрации ПК в правительство. Можно ли уже сейчас обозначить контуры будущего «кабинета министров»?

- Рабочая группа, которая занимается вопросом реформирования администрации, уже сформулировала свои предложения и направила их губернатору. Окончательное решение примет именно глава региона, поскольку кадровая политика – его исключительная компетенция.

В действующей структуре администрации Приморского края насчитывается 13 вице-губернаторов. Их количество сократится минимум на одного человека, поскольку в новой структуре предусмотрен пост председателя правительства. Необходимо учитывать, что Приморье – большой регион с большим объемом работы, поэтому за достижение целей, поставленных нацпроектами, должны отвечать конкретные люди.

- Какие из ныне существующих департаментов АПК планируется объединить или разукрупнить в ходе административной реформы?

- Можно точно сказать, что в структуре будущего правительства Приморского края появятся министерства образования, здравоохранения, культуры, труда и социального развития, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, финансов, экономического развития. Они будут образованы на базе нынешних департаментов, которые имеют большую сеть подведомственных учреждений, огромный объем работы и значительные бюджетные инвестиции. Также мы собираемся объединить в одно министерство департамент промышленности и торговли. Новое министерство будет координировать, в том числе, модернизацию производства на крупных предприятиях, повышение эффективности их работы и конкурентоспособности производимой продукции.

Точно не станут министерствами такие структуры, как административный департамент, департамент бюджетного учета и контроля, департамент гражданской службы и ряд других. Это департаменты, обеспечивающие работу администрации, у которых нет подведомственной сети. Инспекции, которые сегодня существуют в структуре администрации Приморского края, сохранят свой статус, равно как и Уполномоченные при губернаторе по различным вопросам.

- Будут ли все ныне работающие сотрудники администрации Приморья «автоматически» приняты на работу в будущее правительство?

- Процедура трудоустройства рядовых сотрудников будет проведена в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ, статус государственных служащих они не потеряют. Мы не ставим задачу «выставить» кого-то за дверь. Однако каждый орган исполнительной власти должен будет провести структурную реформу внутри своего ведомства. Оптимизация штатной численности будет достигаться за счет сокращения имеющихся вакансий. В свою очередь, руководители некоторых департаментов станут министрами, тем самым перейдя в категорию лиц, замещающих государственные должности.

- Означает ли переход к правительству повышение оплаты труда сотрудников органов исполнительной власти?

- Вместе с повышением статуса существующих органов исполнительной власти мы будем менять и систему оплаты труда. Новая система будет направлена на стимулирование этих структур на достижение конкретных показателей – в том числе, в рамках национальных проектов.

Однако никаких дополнительных бюджетных ассигнований на реформирование администрации не планируется. Приморский край, как высоко дотационный регион, не имеет права произвольно увеличивать оклады чиновников на 10% или 20%. Поэтому повышение уровня оплаты труда будет достигаться за счет перераспределения ресурсов внутри органов власти, сокращения аппаратных расходов. Главная идея – поднять зарплаты людям, с которых мы спрашиваем за достижение конкретных целей, привлечь на государственную службу больше квалифицированных специалистов.

- Здание «Белого дома» уже давно не вмещает всех краевых чиновников, ряд департаментов размещается в различных зданиях в центральной части Владивостока. Изменится ли эта ситуация в связи с предстоящей административной реформой? Возможно ли использование для размещения краевых чиновников каких-либо зданий ДВФУ на материке?

- Реформа не предусматривает перемещения каких-либо структур из одного здания в другое. Но этот вопрос заслуживает внимания, поскольку сегодня многие помещения арендуются органами исполнительной власти Приморского края у коммерческих структур по рыночной стоимости. На сегодня у нас порядка 25 договоров аренды. В то же время, многие здания и помещения в центре Владивостока находятся в федеральной собственности.

Поэтому мы взаимодействуем с федеральными органами власти для того, чтобы ряд зданий – например, на Мордовцева, 12 и на Океанском проспекте, 19 – в будущем использовать для размещения краевых структур. Оцениваем возможность поэтапного ремонта ряда краевых объектов. Разместив краевые органы власти на собственных площадках, мы уйдем от необходимости арендовать помещения, тем самым значительно сэкономив бюджетные средства. Поэтому количество арендуемых помещений однозначно будем сокращать.

- В настоящее время парламент Приморья участвует в согласовании кандидатуры на должность первого вице-губернатора. Планируется ли аналогичная схема при утверждении председателя правительства Приморского края? Либо назначение на эту должность и освобождение от нее будет исключительно правом губернатора?

- Эти вопросы мы обсуждаем в ходе рабочих совещаний с депутатами Законодательного Собрания. Не вижу никаких проблем в том, чтобы сохранить ту схему, которая есть. Думаю, мы достигнем консенсуса с депутатским корпусом.

- Каковы сроки проведения реформы?

- Первый шаг – внесение изменений в Устав Приморского края, закрепляющих статус правительства. Этот процесс начнется уже в июне. Остальные необходимые документы будут приниматься после того, как губернатор примет решение по структуре. Мы рассчитываем, что необходимая нормативная база для создания правительства будет в основном сформирована к сентябрю. И бюджет Приморского края на 2020 год будет разрабатываться и утверждаться уже исходя из новой структуры. Правительство должно приступить к работе с 1 января будущего года.