Во Владивостоке объявлена еще одна избирательная кампания

14 сентября жителям части Советского района Владивостока предстоит выбрать депутата в городскую думу. Решение о назначении довыборов по одномандатному округу №3 было принято на внеочередном заседании Думы Владивостока во вторник, 17 июня.

По словам спикера городской думы Елены НОВИЦКОЙ, внеочередное заседание было созвано, чтобы уложиться в отведенные законом сроки назначения местных выборов – «окном» для принятия решения являлся промежуток между 15 и 25 июня.

На заседании депутаты назначили дату выборов на Единый день голосования, 14 сентября. После публикации решения в СМИ политические партии могут начинать процедуру выдвижения своих кандидатов на вакантное место в думе Владивостока. Как ранее сообщал ZRPRESS.RU, «Единая Россия» уже провела праймериз, на котором убедительную победу одержал директор МУП «ВПЭС» Владимир ЛАТЫШЕВ.

Побороться за кресло депутата смогут и самовыдвиженцы. Кроме того, на довыборах в гордуму 14 сентября впервые за многие годы в бюллетене будет присутствовать графа «против всех». Соответствующие поправки в законодательство о выборах в ступили в силу в начале июня.

Напомним, что вакантное место в Думе Владивостока появилось в конце минувшего года, после перехода председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности Евгения КОРЖА на должность помощника губернатора Приморья.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.