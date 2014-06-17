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Во Владивостоке объявлена еще одна избирательная кампания
14 сентября жителям части Советского района Владивостока предстоит выбрать депутата в городскую думу. Решение о назначении довыборов по одномандатному округу №3 было принято на внеочередном заседании Думы Владивостока во вторник, 17 июня.
По словам спикера городской думы Елены НОВИЦКОЙ, внеочередное заседание было созвано, чтобы уложиться в отведенные законом сроки назначения местных выборов – «окном» для принятия решения являлся промежуток между 15 и 25 июня.
На заседании депутаты назначили дату выборов на Единый день голосования, 14 сентября. После публикации решения в СМИ политические партии могут начинать процедуру выдвижения своих кандидатов на вакантное место в думе Владивостока. Как ранее сообщал ZRPRESS.RU, «Единая Россия» уже провела праймериз, на котором убедительную победу одержал директор МУП «ВПЭС» Владимир ЛАТЫШЕВ.
Побороться за кресло депутата смогут и самовыдвиженцы. Кроме того, на довыборах в гордуму 14 сентября впервые за многие годы в бюллетене будет присутствовать графа «против всех». Соответствующие поправки в законодательство о выборах в ступили в силу в начале июня.
Напомним, что вакантное место в Думе Владивостока появилось в конце минувшего года, после перехода председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности Евгения КОРЖА на должность помощника губернатора Приморья.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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