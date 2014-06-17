Врио губернатора Приморья пообещал обновить команду

Обновить команду и продолжить изгнание криминала из органов власти пообещал врио губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, отчитываясь перед Заксобранием о работе за 2013 год. Хотя на анонс предвыборной программы выступление главы региона не тянуло, в нем все же содержались принципиальные заявления, проливающие свет на некоторые планы администрации региона…

В отличие от 2013 года, гвоздем программы в ходе отчета стали не макроэкономические и социальные показатели, а разговор о принципах кадровой политики врио губернатора – как на краевом, так и на муниципальном уровне. Однако начался отчет все-таки с экономических тем: депутаты узнали о четырехкратном росте инвестиций, успехах в исполнении майских указов и планах по развитию в Приморье металлургии. После этого Владимир Миклушевский ответил на вопросы парламентариев, большинство из которых предсказуемо касались «социалки» и развития отдаленных территорий. Но не обошлось и без политики: единоросс Дмитрий НОВИКОВ спросил у врио губернатора про его сопровождающих, а точнее – про их перспективы. Отвечая на вопрос о возможной ротации в администрации Приморья, врио губернатора сообщил, что она произойдет «в самое ближайшее время». Не уточнив, впрочем, кого из приближенных планируется уволить, а кого – назначить на вакантные посты.

- Я перфекционист по характеру – все в моей команде знают, что со мной сложно работать. Я предъявляю очень высокие требования и к себе, и к подчиненным. Какие-то люди приходят и показывают хороший результат, поднимаются по карьерной лестнице, - сказал Миклушевский. – Некоторые показывают обратный результат, и такие люди покидают команду. Потому что администрация должна работать эффективно.

Судя по всему, продолжатся и отставки среди муниципальных глав. Владимир Миклушевский не без гордости еще раз напомнил, что у него есть право отстранять глав, которые не выполняют решения судов – например, по выдаче земли многодетным. А о тех отставках, которые уже случились, врио губернатора, как следует из его слов, уж точно не жалеет.

- Вот нескольких глав у нас арестовали... Но если глава берет взятку, его что, отпускать что ли?! Декриминализация не закончится до тех пор, пока люди, которые приходят в органы исполнительной власти, не поймут, что они приходят туда работать, а не воровать из бюджета, - пообещал Владимир Миклушевский. Одобрительные возгласы в зале не заставили себя долго ждать.

- Я прошу вас, если вы видите, что глава связан с криминалом, не ждать, пока что-нибудь случится, а пользоваться своим правом и снимать его, - попросил Владимира Миклушевского представитель ЛДПР Юрий КОРНЕЕВ, замешанный в сомнительной истории с «уводом» средств из бюджета Дальнереченского района («Золотой Рог» писал об этом в номере за 20 мая с.г.).

Несмотря на целый ряд острых вопросов, краевой парламент работу администрации и губернатора в 2013 году одобрил. По итогам заседания лидер фракции «Единой России» в ЗСПК Сергей Сопчук отметил, что есть некоторые вопросы по исполнению краевого закона №250 о выдаче земли молодым семьям, однако за это нужно спрашивать с муниципальных глав. В остальном у «партии власти», которая готовится выдвинуть Владимира Миклушевского своим кандидатом в губернаторы, поводов для недовольства не было.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.