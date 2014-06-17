www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Врио губернатора Приморья пообещал обновить команду

17 Июня 2014, 10:02 | Приморье

Обновить команду и продолжить изгнание криминала из органов власти пообещал врио губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, отчитываясь перед Заксобранием о работе за 2013 год. Хотя на анонс предвыборной программы выступление главы региона не тянуло, в нем все же содержались принципиальные заявления, проливающие свет на некоторые планы администрации региона…

В отличие от 2013 года, гвоздем программы в ходе отчета стали не макроэкономические и социальные показатели, а разговор о принципах кадровой политики врио губернатора – как на краевом, так и на муниципальном уровне. Однако начался отчет все-таки с экономических тем: депутаты узнали о четырехкратном росте инвестиций, успехах в исполнении майских указов и планах по развитию в Приморье металлургии. После этого Владимир Миклушевский ответил на вопросы парламентариев, большинство из которых предсказуемо касались «социалки» и развития отдаленных территорий. Но не обошлось и без политики: единоросс Дмитрий НОВИКОВ спросил у врио губернатора про его сопровождающих, а точнее – про их перспективы. Отвечая на вопрос о возможной ротации в администрации Приморья, врио губернатора сообщил, что она произойдет «в самое ближайшее время». Не уточнив, впрочем, кого из приближенных планируется уволить, а кого – назначить на вакантные посты.

- Я перфекционист по характеру – все в моей команде знают, что со мной сложно работать. Я предъявляю очень высокие требования и к себе, и к подчиненным. Какие-то люди приходят и показывают хороший результат, поднимаются по карьерной лестнице, - сказал Миклушевский. – Некоторые показывают обратный результат, и такие люди покидают команду. Потому что администрация должна работать эффективно.

Судя по всему, продолжатся и отставки среди муниципальных глав. Владимир Миклушевский не без гордости еще раз напомнил, что у него есть право отстранять глав, которые не выполняют решения судов – например, по выдаче земли многодетным. А о тех отставках, которые уже случились, врио губернатора, как следует из его слов, уж точно не жалеет.

- Вот нескольких глав у нас арестовали... Но если глава берет взятку, его что, отпускать что ли?! Декриминализация не закончится до тех пор, пока люди, которые приходят в органы исполнительной власти, не поймут, что они приходят туда работать, а не воровать из бюджета, - пообещал Владимир Миклушевский. Одобрительные возгласы в зале не заставили себя долго ждать.

- Я прошу вас, если вы видите, что глава связан с криминалом, не ждать, пока что-нибудь случится, а пользоваться своим правом и снимать его, - попросил Владимира Миклушевского представитель ЛДПР Юрий КОРНЕЕВ, замешанный в сомнительной истории с «уводом» средств из бюджета Дальнереченского района («Золотой Рог» писал об этом в номере за 20 мая с.г.).

Несмотря на целый ряд острых вопросов, краевой парламент работу администрации и губернатора в 2013 году одобрил. По итогам заседания лидер фракции «Единой России» в ЗСПК Сергей Сопчук отметил, что есть некоторые вопросы по исполнению краевого закона №250 о выдаче земли молодым семьям, однако за это нужно спрашивать с муниципальных глав. В остальном у «партии власти», которая готовится выдвинуть Владимира Миклушевского своим кандидатом в губернаторы, поводов для недовольства не было.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

 

Автор:
Теги: выборы  миклушевский 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru