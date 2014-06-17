Можно ли стать губернатором Приморья, проиграв выборы во Владивостоке?

13 лет назад приморцы в последний пока раз сами избирали себе губернатора

Сегодня, 17 июня, исполняется ровно 13 лет с момента последних на данный момент прямых выборов губернатора Приморья. Хотя сравнивать ту и нынешнюю избирательные кампании вряд ли можно - в слишком разные политические эпохи они проходят, - «Золотой Рог» все же решил провести некоторые параллели между ними.

И дело не только в «досрочности» голосования и участии в выборах заезжих политтехнологов, но и в менталитете приморцев, которые уже не раз отвергали навязываемый им выбор… Возможно, что опыт и ошибки участников выборов-2001 помогут и участникам выборов-2014.

Почему Дарькин?

Как и нынешние выборы губернатора, выборы-2001 были досрочными. Каждый приморец хорошо помнит, что отправной точкой избирательной кампании-2001 стала отставка Евгения НАЗДРАТЕНКО после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Между отставкой экс-губернатора и первым туром прошло чуть более трех с половиной месяцев, так что времени на раскрутку у потенциальных кандидатов оставалось мало. Однако многие из фамилий в бюллетене уже были известны жителям края: соискателями губернаторского кресла стали депутаты Госдумы РФ Виктор ЧЕРЕПКОВ и Владимир ГРИШУКОВ, спикер Думы Приморского края Сергей ЖЕКОВ и краевой депутат Юрий РЫБАЛКИН, гендиректор «Приморского морского пароходства» Александр КИРИЛИЧЕВ, врио губернатора Валентин ДУБИНИН… Но главную роль в тех выборах суждено было сыграть не им, а неизвестным широкой публике руководителю ЗАО «Ролиз» Сергею ДАРЬКИНУ и первому заместителю полпреда в ДФО Геннадию АПАНАСЕНКО – к слову, также коренному приморцу, уроженцу поселка Трудовое.

Выборы-2001 стали полигоном для технологии двойников, которая позднее не раз применялась в предвыборных баталиях в крае: заявления о желании баллотироваться в губернаторы в Крайизбирком подали трое однофамильцев Геннадия Апанасенко, причем все трое являлись жителями Санкт-Петербурга. Зарегистрированными кандидатами они так и не стали, зато экс-мэр Владивостока Виктор Черепков в бюллетене соседствовал с главным редактором газеты «Дальневосточная Республика» Игорем ЧЕРЕВКОВЫМ. То ли по причине схожести фамилий, то ли по причине популярности издания Черевков смог набрать 1,5% голосов, опередив едва ли не половину кандидатов.

Интересно, что по результатам опросов в избирательной гонке некоторое время лидировал врио губернатора края Валентин Дубинин, а будущий победитель Сергей Дарькин шел только на третьем месте. На старте избирательной кампании большинство жителей края вовсе его не знали, а обещания довести среднюю зарплату в Приморье до 6 тыс. руб. воспринимались едва ли не со смехом. Однако к выборам новый в приморской политике персонаж с «незаезженными» идеями подошел с неплохим имиджем, в то время как штабы Апанасенко и Черепкова состязались в очернении друг друга.

По мнению одного из главных участников выборов-2001, бывшего мэра Владивостока Виктора Черепкова, сегодня у кандидатов от оппозиции нет никаких перспектив на выборах в Приморье. Политик, с которым корреспондент «Золотого Рога» связался в процессе подготовки материала, уверен, что сентябрьское голосование ничего не изменит в жизни края.

Парламент заговорил

Активно в предвыборной кампании-2001 поучаствовала Дума Приморского края, позволив себе неслыханную по нынешним временам наглость, а фактически ударив по «руке Москвы». За две недели до голосования краевой парламент принял обращение к президенту, в котором депутаты высказали неудовольствие по поводу чрезмерной, по их мнению, поддержки Геннадия Апанасенко со стороны полпредства и местных чиновников. Владимир Путин высказался в том духе, что полпредства не должны бороться за власть в регионах. И хотя штаб Апанасенко продолжал настаивать на том, что их кандидат пользуется поддержкой Кремля, заявление президента лишило чиновника из полпредства одного из важных козырей.

Досталось от оппонентов и Виктору Черепкову - за несколько дней до выборов краевой телеканал распространил информацию о том, что Виктор Черепков подал в Крайизбирком просьбу снять его кандидатуру с выборов. Сам политик это опроверг, но дал прогноз развития событий в случае его снятия, который полностью оправдался во втором туре. «Они не могут победить в нормальных условиях Черепкова, и поэтому они предлагали следующие варианты. В пятницу, по их замыслу, они должны меня снять, это единственный у них выход. Но как только меня снимают, то приморские избиратели, владивостокцы сразу же голосуют против всех. И никакой агитации для этого не нужно - только черточка или линия по фамилии Черепков», - сказал кандидат.

Вот что нам сообщил руководитель «Политической экспертной группы» Константин КАЛАЧЕВ, в 2001 году – один из руководителей избирательной кампании Виктора Черепкова:

- Тот протестный потенциал, который сформировался во Владивостоке еще во времена Евгения НАЗРАТЕНКО и не раз проявлялся на выборах в прошлом, сегодня, на мой взгляд, сошел на нет. Можно сказать, что это произошло в том числе и в связи с улучшением бытовых условий. Если раньше часто можно было услышать, что жители Владивостока «снова голосуют не за того», то сегодня в плане электорального поведения столица Приморья не отличается от столиц других регионов. Хотя некий дух свободолюбия остался: например, на выборах в городе не играют большую роль такие факторы, как организованное голосование.

Победа вопреки Владивостоку

Первый тур голосования состоялся 27 мая 2001 года, не выявив безоговорочного лидера. Сергей Дарькин набрал почти 24 проц. голосов, а его главный конкурент Виктор Черепков – 20%. При этом ключевые города региона поддержали соперников Дарькина – Владивосток и Артем проголосовали за Черепкова, а в Уссурийске победил коммунист Владимир Гришуков. «Человек Кремля» Геннадий Апанасенко первенствовал лишь в трех сельских районах, но во втором туре все же оказался: 14 июня, за три дня до повторного голосования, по решению Приморского краевого суда Виктор Черепков был отстранен от участия в выборах. Но времени на активные действия у чиновника из полпредства не оставалось, к тому же против него был пущен вал «чернухи», тогда как Дарькин, уже сформировавший популярный тогда образ «эффективного хозяйственника», стал мишенью для компромата лишь накануне второго тура.

Штаб Апанасенко попытался устранить конкурента через суд, обвинив Дарькина в недостоверном декларировании имущества и подкупе избирателей путем раздачи им желтых футболок. Однако популярности чиновнику из полпредства это не добавило, и 17 июня он довольствовался лишь 24,28% голосов. А набравший немногим более 40%. Сергей Дарькин в итоге стал новым губернатором Приморья.

Во Владивостоке и Артеме, где в первом туре за Виктора Черепкова проголосовала почти половина пришедших на участки избирателей, во втором туре голосование обрело протестный характер – за такой вариант проголосовали более 56% избирателей Владивостока и почти 48% в Артеме. Сергей Дарькин в столице края незначительно уступил Геннадию Апанасенко, но набранных им 20% хватило для того, чтобы в Приморье не победил кандидат «Против всех».

В Уссурийске голоса за Дарькина, за Апанасенко и против всех распределились примерно поровну, в Находке победу одержал Дарькин. Геннадию Апанасенко удалось обойти конкурента лишь в малонаселенных Лазовском и Хасанском районах, но на общий результат это почти не повлияло. На всех остальных территориях края победил Сергей Дарькин – как правило, с солидным отрывом.

И сегодня, по мнению наблюдателей, Владивосток, Находка и Уссурийск продолжают играть определяющую роль для успеха в кампаниях краевого уровня. А значит, столица края волей-неволей вновь станет точкой приложения усилий избирательных штабов.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.