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К 75-летия Приморья концерт закатят на весь край

17 Июня 2013, 17:09 | Приморье

"Люди, живущие в Приморском крае, должны увидеть такой же концерт, как и те, кто живет во Владивостоке" - подчеркнул губернатор Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 17 июня провел совещание по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 75-летию образования Приморского края.   

Владимир Миклушевский отметил, что торжества по случаю 75-летия Приморья, должны пройти на высоком уровне на всей территории края.

«Особенно это касается отдаленных районов Приморья, таких как Тернейский, Пожарский, Красноармейский, Ольгинский. Люди, живущие здесь, должны увидеть такой же концерт, как и те, кто живет во Владивостоке. Это достаточно большие районы и их жители достойны хорошего праздника», - заявил он.

Губернатору доложили, концертная программа, которую увидят жители Приморья, будет поделена на несколько тематических блоков, она будет идти целый день. До конца недели планируется утвердить график всех праздничных мероприятий. 

Напомним, мероприятия, посвященные 75-летию края, пройдут во всех районах Приморья. Перед жителями выступят фольклорные и танцевальные коллективы, оркестры, будут запущены праздничные фейерверки.

«Я хочу, чтобы праздник почувствовал каждый житель Приморского края! Это мероприятие должно пройти на высоком уровне», - подчеркнул Владимир Миклушевский, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба губернатора Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: юбилей  Владимир Миклушевский 



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