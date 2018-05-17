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На Русском создадут крутую песочницу
Эти планы озвучил сам премьер-министр Дмитрий Медведев
Председатель Правительства Дмитрий Медведев подтвердил планы создать в России специальные административные районы с признаками офшора. Одна из таких территорий может появиться на острове Русский в Приморском крае. Такое заявление глава российского правительства сделал на VII Петербургском международном юридическом форуме.
«Мы продолжим создавать так называемые регуляторные песочницы, то есть экспериментальные зоны, где будут тестироваться самые передовые правовые разработки, правовое регулирование. Лучшие практики будут распространяться на экономику в целом. В России уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом, их довольно много, включая свободный порт Владивосток. Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области, на островах Русский и Октябрьский», – сказал Дмитрий Медведев.
Ранее о создании офшорной зоны говорил вице-премьер – полпред Президента России Юрий Трутнев. «В Соединенных штатах Америки есть офшорные зоны, в целом ряде стран мира, которые считают себя правильными, есть офшорные территории, а у нас – нет. Это обидно и неправильно. Эти зоны нужны не только для компаний, которые столкнулись с санкциями, для российских компаний можно и нужно создавать офшорные зоны. В них должны быть свои правила. Нужно посмотреть все риски, в том числе связанные с уходом от налогов. Это обязательно. Риски надо рассматривать, но экономика должна учитывать ситуацию в мире», - отмечал он.
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