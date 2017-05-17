Прокуратура может оставить Думу Владивостока без кворума

Требование «выгнать» восьмерых депутатов может дезорганизовать работу Думы Владивостока

Неприятный сюрприз на финишной прямой нынешнего созыва Думы Владивостока преподнесла депутатам городская прокуратура. Надзорный орган обратился в суд с иском о досрочном прекращении полномочий восьми депутатов, в том числе - двух вице-спикеров и троих председателей комитетов. По опыту других муниципальных образований, представительный орган власти Владивостока имеет неплохие шансы доработать до конца полномочий заседания в полном составе. Однако для некоторых депутатов, идущих на очередные выборы, судебное разбирательство может стать негативным фоном их избирательной кампании.

Поводом для обращения в суд стали задекларированные не в полном объеме доходы депутатов и их «вторых половин» еще за 2015 год, а также отсутствие в декларациях сведений о размещенных на счетах в банках денежных средствах, о наличии в собственности семи автотранспортных средств и восьми объектов недвижимого имущества. По мнению прокуратуры, таким образом депутаты не исполнили предусмотренные федеральным законом № 273 «О противодействии коррупции» обязанности, что является безусловным основанием для досрочного прекращения их полномочий.

Поскольку речь идет о декларациях за 2015 год, чуть более полугода назад прокуратурой Владивостока в гордуму было внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей. Для рассмотрения акта прокурорского реагирования решением комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока была создана специальная комиссия из трех депутатов, которая сочла, что выявленные несоответствия в представленных справках о доходах являются несущественными, не образуют коррупционного проступка, и не стала инициировать вопрос о применении к депутатам-нарушителям мер юридической ответственности. В марте прокуратура внесла новое представление, но к настоящему времени депутаты еще не успели его рассмотреть. В минувшую среду, 10 мая, прокуратура сообщила о намерении принудить Думу лишить мандатов восьмерых депутатов в судебном порядке.

Общая позиция депутатов, отставки которых добивается прокуратура, состоит в том, что допущенные ими нарушения являются не коррупционным преступлением, а банальной забывчивостью. К тому же, идя на выборы в 2012 году, будущие депутаты вряд ли могли предугадать, что спустя три года их и членов их семей обяжут отчитываться о доходах и имуществе, а любая оплошность может стать основанием для досрочного прекращения полномочий.

Стоит отметить, что из восьми депутатов, досрочного прекращения полномочий которых добивается прокуратура, только четверо - Владимир ИСАКОВ, Дмитрий ПЕНЯЗЬ, Зинаида КИМ и Ярослав ЛИВАНСКИЙ - приняли решение переизбираться на новый срок и вошли в список участников праймериз «Единой России». Однако созданный вокруг них негативный фон, как полагают наблюдатели, может серьезно повлиять на расстановку сил в отдельных округах накануне праймериз: вместо того, чтобы знакомить избирателей со своей предвыборной программой, действующие депутаты будут вынуждены отбиваться от обвинений в коррупции.

Тем не менее, учитывая сроки рассмотрения дела в Ленинском районном суде и срок, отводимый на исполнение решения суда (в случае если Фемида встанет на сторону прокуратуры), все депутаты вполне могут доработать до конца полномочий нынешнего созыва Думы. А учитывая, что представительный орган в середине-конце июля, как правило, уходит на каникулы, депутатскому корпусу достаточно лишь немного потянуть время, чтобы провести последние заседания в полном составе. Согласно п. 2 ст. 26 Устава Владивостока, решение Думы о досрочном прекращении полномочий депутата принимается «не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания».

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», с требованиями прокуратуры о досрочном прекращении полномочий отдельных депутатов после проверки деклараций столкнулись многие представительные органы городов и районов. Однако муниципальные депутаты, как правило, не стали брать под козырек и лишать мандатов своих коллег. По информации, которую в феврале озвучила старший помощник прокурора Приморского края Елена БАРАБАШ, по итогам декларационной кампании-2016 от своих мандатов добровольно отказались 48 депутатов из 23 органов представительной власти на местах - городских и районных дум, а также муниципальных комитетов поселений. Однако чаще, а именно - в 123 случаях, добиваться прекращения полномочий «проштрафившихся» депутатов прокуратура была вынуждена в судебном порядке. Причем были случаи, когда суды первой инстанции отказывали в удовлетворении требований прокуратуры, и окончательно судьба муниципальных депутатов решалась только в краевом суде.

Артем СТРОГИН.