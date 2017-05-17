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Все дороги отныне ведут в Пекин
Владимир Путин пригласил участников масштабного международного экономического форума «Один пояс - один путь» во Владивосток
Президент России Владимир ПУТИН на открытии экономического форума «Один пояс - один путь» в Пекине, который прошел 14-15 мая, пригласил участников международного события на Восточный экономический форум, который, напомним, пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.
«Очевидно, что идеи, инициативы участников нынешнего форума потребуют дальнейшего обсуждения, и мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях. Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского экономического форма и в сентябре - Восточного экономического форума во Владивостоке», - заявил глава государства.
Инвесторов нужно носить на руках
Владимир Путин также отметил, что сегодня для реализации масштабных совместных проектов в инфраструктуре, энергетике, на транспорте, в современных высокотехнологичных отраслях необходимо создавать комфортные условия для привлечения частных инвестиций. В качестве удачного примера глава государства назвал дальневосточные территории опережающего развития.
«Важно создать удобные, понятные, комфортные и предсказуемые условия для работы инвесторов, наладить обмен лучшими практиками. Например, мы использовали опыт стран АТР при разработке льготных условий для инвесторов в территориях опережающего развития на Дальнем Востоке Российской Федерации», - добавил президент.
МТК будет управлять УК
Совместная российско-китайская управляющая компания может быть создана для управления международными транспортными коридорами (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, который в эти дни принял участие в международном экономическом форуме «Один пояс - один путь» в Пекине.
Глава Минвостокразвития отметил, что ведомство готово предложить межправительственное соглашение о развитии транспортных коридоров между Государственным комитетом по реформе и развитию КНР и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока.
«Международные транспортные коридоры - очень перспективное и взаимовыгодное направление. Известна сложность в конкурентном ограничении, которое есть на Северо-Востоке Китая - удаленность внутренних портов, - подчеркнул Александр Галушка. - Но близко российские порты, и китайские грузы могут быть быстро и удобно доставлены из российских портов. Выигрывает экономика северо-восточных провинций Китая, она становится более конкурентной, а российская сторона выигрывает на грузопотоке. Это пример практического сопряжения наших экономик, экономического пояса «Шелковый путь» и Евразийского союза на Дальнем Востоке».
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на церемонии открытия Международного форума «Один пояс - один путь» в Пекине также обозначил необходимость расширения транспортных инфраструктурных проектов.
«Необходимо снимать инфраструктурные ограничения для интеграции, и, прежде всего, создавать систему современных, связанных транспортных коридоров. Россия с ее уникальным географическим положением готова и к такой совместной работе. Мы последовательно модернизируем морскую, железнодорожную, автомобильную инфраструктуры, расширяем пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей», - сказал Владимир Путин.
По итогам открытия форма Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что российской стороной проделана большая работа по расширению возможностей в рамках существующих МТК.
«Мы готовы создать бесшовный коридор для китайских грузов. Уже сегодня принят закон, и он уже действует, по которому пункты пропуска через границу в рамках МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» работают круглосуточно, - рассказал Министр. - Мы упростили режим контроля - вместо нескольких теперь определен единый контрольный орган. Мы предоставили право электронного декларирования грузов».
Третий мост - не лишний
Еще один мост между Россией и КНР может появиться по маршруту Полтавка (Приморье) - Дуннин (КНР). Об этом заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, обсуждая вопросы строительства трансграничной инфраструктуры между российским Дальним Востоком и провинциями Северо-Востока Китая, в ходе форума в Пекине.
«Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости, - сказал Александр Галушка. - Мы считаем, что необходимо строить мост Полтавка - Дуннин и комплексно развивать транспортную трансграничную инфраструктуру».
Глава Минвостокразвития России подчеркнул, что сегодня уже строится мост Благовещенск - Хэйхэ и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское - Тунцзян.
«На примере таких проектов мы можем и должны лучше и теснее научиться работать вместе, - сказал Александр Галушка. - Именно на конкретных проектах формируется взаимопонимание, взаимное доверие, успешный опыт совместной экономической деятельности. И чем больше таких проектов мы будем вместе реализовывать, тем сопряженнее будут наши экономики».
Досье "Золотого Рога": Железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское - Тунцзян строится в Еврейской автономной области. Его длина составляет 2,2 км, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока. В реализации проекта с российской стороны участвует Фонд развития Дальнего Востока. Строительство пограничного мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ планируется завершить к 2019 году. Протяженность мостового перехода составит 1,3 км, категория дороги II (4 полосы движения, интенсивность - свыше 6000 тыс. авт./сутки).
Юрий РОГОВ.
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Интегрируйте пожалуйста в транспортный коридор автодорогу на Змеинку, Калинина и по Борисенко. Уж очень-очень привлекательная инвестиционная составляющая к ВЭФ в сентябре.