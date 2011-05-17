УБЭП в эпоху перемен

Переаттестация вчерашних милиционеров в полицейских, сокращение штатов, новая форма и атрибутика – только видимая часть реформируемого вчера милицейского, а сегодня полицейского айсберга. Главный посыл проводимых президентом преобразований громадной системы МВД скрыт от обывательского взгляда. Но не увидеть изменения уже невозможно.

Оперируя фронтовой терминологией, скажем, что главным полем боя, плацдармом, а также главным направлением удара реформирования системы МВД стал блок, отвечающий за экономическую безопасность и борьбу с преступлениями в налоговой и финансово-экономической сфере.

Реформирование правоохранительной системы, а с ней и стремление верховной власти, в лице главы государства Дмитрия МЕДВЕДЕВА сделать адекватным ответственность за экономические преступления тяжести содеянного, дали свои первые плоды.

Первым ощутимым шагом на пути либерализации уголовного и уголовно-процессуального законодательства, стала передача расследования дел по налоговым преступлениям из ведения МВД под крыло Следственного комитета РФ, что и закреплено 26 ФЗ от 7 марта 2011 года. Еще в декабре 2009 года в уголовно-процессуальном законодательстве произошли изменения, которые отнесли к подследственности следственных органов СКП уголовные дела о налоговых преступлениях, вступившие в силу с 1 января 2011 года. Хорошо это или плохо, пока говорить рано, считает начальник УБЭП МВД РФ по Приморскому краю Алексей БЫКОВ, тем не менее, подобное решение было оправданным и своевременным.

Правда, по неофициальной информации, включение СК в борьбу с неплательщиками налогов произошло не так гладко, как рассчитывали в самом Комитете. Характер самих налоговых преступлений, схемы и персонажи, задействованные в уводе и легализации многомиллионных средств, заставил следователей взглянуть на упавшее по воле президента на них «счастье» по-иному.

Следствием изменившегося УПК стал другой позитивный момент, касающийся статистики учета преступлений в налоговой сфере. Последние два года, а в первом квартале 2011 года особенно, наблюдается существенное снижение регистрируемых преступлений в сфере экономики. Сейчас в производстве УБЭПа находятся 410 выявленных преступлений против 1086 за аналогичный период прошлого года. Снижение произошло по двум основным причинам.

Во-первых, профилактическая работа подразделений БЭП позволила пресечь оборот на территории края фальшивых денежных знаков, дававший львиную долю в статистику экономических преступлений.

Во-вторых, возбуждение и следствие по «экономическим» уголовным делам претерпели существенные изменения. Если раньше сбор дополнительного материала был возможен в ходе расследования, то сегодня возбуждать дела стало тяжелее. Для этого следователь должен предоставить веские основания. Только подозрения в совершении или возможности совершения уголовно наказуемого деяния будет недостаточно.

Как считают в УБЭП, сегодня следствие заинтересовано в том, как говорится на правоохранительном сленге, чтобы дело «устояло» в суде, а не было отправлено на доследование. Кроме того, бдит прокуратура. Она не только стала более внимательно взирать на «экономику», но и стала регулировать статистику оперативных и следственных подразделений в части принадлежности преступлений по отраслям.

- На этот счет есть четкое межведомственное указание, которое стала безукоризненно выполнять прокуратура, - поясняет начальник УБЭП. - Регулируя отрасли преступлений экономической сферы, она «вымывает» из нее то, что вполне подходит к общеуголовной практике. Например, когда речь идет о двух-трех незаконно поваленных деревьях для личных нужд, или когда организованная группа неделю вывозила 500 кубов ценных пород. Как говорится, почувствуйте разницу и ищите ответ в Уголовном кодексе.

Говоря о приморской специфике, или, правильнее будет сказать, экономических преступлениях в наиболее характерных для региона сферах, то на сегодняшний день повышенное внимание УБЭП приковано в первую очередь к стройкам саммита АТЭС. При этом, как признал Алексей Быков, по нарушениям, злоупотреблениям при строительстве объектов саммита, а также о реагировании на них правоохранительных органов можно будет говорить только после окончания строительства.

- Есть контракты, есть оговоренные сроки строительства, государственная оценка и экспертиза, и пока идет строительство – ставить под сомнение его правомочность, законность или злой умысел отдельных лиц или групп мы не вправе. Другое дело – после окончания строительства, когда будут закрыты контракты, подписаны сметы и осуществлены приемки объектов , тогда вопросы будем задавать и мы.

Пока же основным видом преступлений на стройках саммита остаются хищения строительных материалов и другого имущества материально ответственными лицами. Только за прошлый год было задокументировано пять преступлений, возбуждены дела по фактам краж, мошенничества и присвоения с общим ущербом более 10 млн рублей.

К слову, работа и деятельность подразделений БЭП по линии экономической безопасности строек саммита АТЭС не далее как две недели назад была высоко оценена министром внутренних дел.