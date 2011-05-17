Заканчивается срок полномочий крайизбиркома

Примерно 15 июня 2011 года должен быть дан старт формированию нового состава краевой избирательной комиссии. Решение о начале процедуры должно быть принято солидарно Законодательным Собранием и губернатором края.

После решения депутатов и губернатора, которое должно быть принято не позже чем за 60 дней до даты истечения срока полномочий избирательной комиссии, начинается процедура выдвижения и обсуждения кандидатур в состав комиссии политическими партиями, общественными объединениями, муниципальными органами власти. Собственно назначение 7 членов комиссии от Законодательного Собрания и 7 членов от губернатора должно произойти ориентировочно в конце июля. В Избирательном кодексе Приморского края говорится, что Законодательное Собрание и губернатор «назначают членов избирательной комиссии нового состава не ранее чем за 15 дней до даты истечения срока полномочий и не позднее даты истечения срока полномочий Избирательной комиссии предыдущего состава, который исчисляется со дня ее первого заседания». А первое заседание крайизбиркома в нынешнем составе состоялось 15 августа 2007 года.

По словам руководителя аппарата комитета по региональной политике и законности Аллы ЛАПШИНОЙ, депутский комитет уже рассмотрел этот вопрос и принял решение вынести его на сессию ЗС, которая состоится 25 мая.

- Мы, скорее всего, будем предлагать в новый состав избиркома члена нынешней комиссии от КПРФ Сергея КИСЕЛЕВА. И не просто предлагать, а предлагать на должность председателя комиссии, - сказал «ЗР» первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ Владимир ГРИШУКОВ. - С ЧУРОВЫМ я уже договорился, - добавил он весело. По словам Владимира Гришукова, Владимир Чуров – председатель Центральной избирательной комиссии - хранит билет члена КПСС в сейфе. Из этого избиратели, видимо, должны сделать вывод о неких авансах от ЦИК коммунистам в предстоящем избирательном процессе.

Думают над кандидатурами в новый состав крайизбиркома и в региональном отделении «Единой России». «Такая работа активно ведется», - сказали в отделе агитационно-пропагандистской работы регионального отделения партии. Не могут пока назвать имя кандидатуры в крайизбирком от краевого отделения ЛДПР, но, как сказали, «скорее всего, это будет персона из числа старых партийцев».

Одной из самых заметных инициатив действующего состава краевого избиркома стали изменения в избирательный кодекс, предусматривающие изменение системы формирования парламента Приморья. Позже они были одобрены депутатами краевого парламента. Депутатский корпус по-прежнему будет избираться по смешанной системе - по партийным спискам и в одномандатных округах. Однако для партий правила игры существенно меняются. Их партийный округ территориально расширяется на два соседних одномандатных округа, и кроме единого партсписка появляются списки региональных групп. Словом, читателю важно знать, что изменения объясняются необходимостью иметь в ЗС больше представителей от городов и районов края, а не из краевого центра, как это пока получается. Есть и другая, широко не афишируемая задача, высказанная в период обсуждения вице-губернатором по вопросам внутренней политики Александром ШЕМЕЛЕВЫМ: «При новой системе в краевом парламенте появится больше выдвиженцев от городов и районов, поскольку «Единая Россия» на выборах во Владивостоке всегда набирает голосов меньше, чем в глубинке».

Как стало известно «ЗР», недавно ЦИК запросил приморскую избирательную комиссию о наличии на избирательных участках видеокамер и рамок металлодетекторов. Нет таковых у нас, поскольку их наличие никогда не было обязательным. Возможно, у ЦИКа есть идея трансляции процедуры голосования на участках в интернете, и для этого необходимы видеокамеры. В крайизбиркоме навели справки у специалистов УВД, и оказалось, что самая примитивная рамка стоит около 70 тысяч, самая дешевая камера - 4 тысячи рублей. Участков в крае несколько сотен. Затраты каждый читатель может представить сам. К тому же стационарных избирательных участков нет, они организовываются на выборы в разных помещениях, какие сможет предоставить муниципалитет. В Артеме, например, есть участок, расположенный в муниципальной бане.

Словом, речь о том, что оснащение участков для голосования специальным оборудованием, во-первых, затратно, во-вторых, в крайизбиркоме денег не предусмотрено не то что на видеокамеры, но и на аренду помещений для организации участков. Если, например, директор школы откажется предоставить помещение для голосования на выборах, то придется арендовать его у собственника. А чем платить?