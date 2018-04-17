Три "Лексуса" заграничных…

Депутаты Законодательного Собрания Приморья отчитались о доходах за 2017 год

В рейтинге наиболее финансово успешных парламентариев Приморья сменился лидер - на сей раз им оказался Сергей СЛЕПЧЕНКО, после возвращения Александра КОСТЕНКО в исполнительную власть возглавивший фракцию «Единая Россия» в Законодательном Собрании, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Работающий в ЗС ПК второй созыв Сергей Слепченко заработал в минувшем году почти 1,3 млрд рублей, а его супруга добавила в семейный «кошелек» почти 2,4 млн рублей. Из декларации следует, что часть средств (50 млн рублей), полученных ранее от продажи доли в ООО «Акватехнологии», в 2017 году Сергей Слепченко направил на покупку облигаций.

Второе место по сумме полученного дохода занял единственный депутат от ЛДПР, избранный по одномандатному округу, Евгений ТКАЧЕНКО. Его заработок составил 129,5 млн рублей, доход супруги – 1,7 млн рублей. Доход председателя бюджетного комитета ЗС, единоросса Галуста АХОЯНА, возглавлявшего рейтинг самых богатых приморских депутатов несколько лет подряд, на сей раз составил только 27,3 млн рублей. Тем не менее, поддерживать реноме крепко стоящего на ногах парламентария Галусту Цолаковичу помогают три земельных участка, пять квартир, жилой дом и нежилое помещение, а также три легковых автомобиля марки Lexus.

Солидные доходы в 2017 году смогли получить представители фракции «Единая Россия» Игорь ШАУФЛЕР (26,7 млн рублей), Виктор МИЛУШ (25,5 млн рублей), Эдуард ЦОЙ (21,2 млн рублей). Их коллега по фракции, работавший во всех созывах ЗС, Геннадий ЛАЗАРЕВ, заработал 11,3 млн рублей.

Ряду депутатов войти в число наиболее обеспеченных помогли, как это сейчас происходит сплошь и рядом, их «вторые половины». Так, председатель социального комитета Игорь ЧЕМЕРИС вместе с супругой Розой, ставшей в 2017 году депутатом Думы Владивостока, заработали около 12 млн рублей. Причем у жены краевого парламентария доход оказался больше, чем у него самого. Аналогичная картина у еще одного «ветерана» ЗС ПК, Ефима ЗВЕНЯЦКОГО – в семейном доходе в 17,7 млн рублей более половины составили средства супруги депутата. Бывший вице-губернатор Александр ЛОСЬ, ныне входящий в комитет по региональной политике, заработал вдвое меньше супруги – 3 млн рублей против 6,5 млн рублей. Неординарная ситуация – у единственного представителя «Российской партии пенсионеров за справедливость» Юлии ТОЛМАЧЕВОЙ: ее совместный с мужем доход по итогам 2017 года составил 40,6 млн рублей (третий показатель после семей Сергея Слепченко и Евгения Ткаченко), при этом сама депутат заработала чуть менее 3 млн рублей.

У большинства депутатов уровень дохода соответствует средней зарплате краевого парламентария – около 2,5-3 млн рублей в год. Однако некоторые представители фракции КПРФ в минувшем году ощутили финансовые последствия поправок в закон «О статусе депутата ЗС ПК», принятых на старте работы текущего созыва. Поправки, напомним, лишали возможности работать на штатной (освобожденной) основе тех, кто не занимает руководящего поста в комитете. По итогам года коммунисты в парламенте получили следующий доход: Владимир ХМЕЛЕВ – 900 тысяч рублей, Владимир ГРИШУКОВ – 677 тысяч, Андрей ИЩЕНКО – 807 тысяч, Артем САМСОНОВ – 561 тысячу, Александр ТЮТЕРЕВ – 490 тысяч. Самый молодой депутат фракции и парламента Артавазд ОГАНЕСЯН получил доход в 1 млн рублей.

Счастливым исключением из правила стал Владимир БЕСПАЛОВ, получивший пост зампредседателя в социальном комитете в конце 2016 года, получил «стандартную» депутатскую зарплату в 2,6 млн рублей за год. Освободивший место Беспалову в комитете лидер приморских коммунистов Анатолий ДОЛГАЧЕВ получил немногим меньше – 2,3 млн рублей.

Председатель ЗС ПК Александр РОЛИК заработал в минувшем году почти 4,7 млн рублей, улучшив показатель 2016 года более чем на 200 тысяч рублей. А вот имущества у спикера стало меньше – в декларации-2017 указана только квартира площадью 137,6 кв.м., тогда как прежде в собственности у Александра Ролика были также земельный участок и гараж. Доход вице-спикера ЗС ПК Сергея КУЗЬМЕНКО составил 2,8 млн рублей. В свою очередь, председатель продовольственного комитета Евгений ЗОТОВ оказался обладателем наиболее диверсифицированного парка транспортных средств. Помимо четырех автомобилей Toyota на все случаи жизни (Crown, Land Cruiser, Tundra, Wish), в собственности члена ЛДПР также значатся грузовик, маломерное судно, лодка, прицеп и полуприцеп, два снегоболотохода.