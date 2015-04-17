Муниципальные образования Приморья становятся заложниками госпрограмм и "майских указов"

Спасск-Дальний уверенно занял одно из первых мест в списке наиболее проблемных точек на карте Приморья, высветив кризис системы межбюджетных отношений в России, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Несколько месяцев назад город столкнулся с дилеммой: отказаться от участия в краевых и федеральных программах в пользу погашения долгов либо развивать социальную сферу и копить задолженность. Готового рецепта выхода из ситуации пока нет ни у местных, ни у краевых властей - проблемы с долгами решаются в ручном режиме, а налоговые доходы бюджета Спасска-Дальнего продолжают весьма динамично снижаться.

В начале марта на весь край прогремела новость о планируемом ограничении электроснабжения в ряде социальных учреждений Спасска-Дальнего. Энергетики угрожали обесточить школы и детские сады в связи с задолженностью за поставленную ранее электроэнергию. Благодаря вмешательству властей края энергокризиса а-ля 90-е тогда удалось избежать, однако инцидент высветил целый ряд проблем, связанных с огромными долгами муниципалитета. Спустя несколько недель ситуация в городе стала темой обсуждения в стенах парламента Приморья.

Долг платежом красен

На сегодняшний день объем кредиторской задолженности города перед Пенсионным фондом РФ, КГУП «Примтеплоэнерго» и бюджетом Приморья превышает половину доходной части бюджета: 215 млн руб. долга и 350 млн руб. доходов соответственно. ПФР и «Примтеплоэнерго» направили в суд иски о принудительном погашении городом части долга в размере 20 и 40 млн руб. соответственно. Однако в расходную часть бюджета Спасска-Дальнего на 2015 год не включены затраты на погашение долгов. Как констатировал председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ, оплата в полном объеме исполнительных листов не позволит полностью реализовать социальные программы и вскоре приведет к задержкам с выплатой заработной платы бюджетникам.

Возглавляющий Спасск с декабря 2014 года Вадим МИРОНЕНКО сообщил, что трудности с платежами в ПФР и в адрес «Примтеплоэнерго» город испытывает с 2013 года. К апрелю 2015 года долг муниципалитета перед ПФР достиг 44,5 млн руб., а перед «Примтеплоэнерго» - 85 млн руб. В последние месяцы власти города ведут переговоры о реструктуризации задолженности. По «Примтеплоэнерго» муниципалитету удалось приостановить рост задолженности и договориться об отзыве исковых заявлений о взыскании долга. КГУП готово дать рассрочку в погашении долга на 20 месяцев, но администрация Спасска рассчитывает на более длительный срок. Сити-менеджер признался, что за несколько месяцев он получил уже шесть представлений от прокуратуры по поводу невыплаты заработной платы и был вынужден пойти на нецелевое расходование средств, чтобы выплатить зарплаты.

Управляющий приморским отделением Пенсионного фонда РФ Александр МАСЛОВЕЦ отметил, что проблемы с отчислениями в ПФР у бюджетных учреждений Спасска-Дальнего начались еще во втором квартале 2013 года. В текущем году, помимо 44 млн руб. долга, город должен уплатить еще 55 млн руб. взносов в Пенсионный фонд. К слову, проблемы с платежами в ПФР в Спасске-Дальнем уже негативно сказались на имидже Приморья в целом: вице-премьер РФ Ольга ГОЛОДЕЦ недавно упомянула Приморский край в числе 8 регионов, испытывающих проблемы со сбором средств в ПФР.

- Отсрочки могут быть при наличии соблюдения текущих платежей. В противном случае начисляется пеня, штрафы, - подчеркнул Александр Масловец. - Процедуры взыскания задолженности установлены федеральным законодательством, а мы, как уполномоченный орган, их выполняем. Непосредственное взыскание денежных средств производится федеральным казначейством.

Пока же руководство города и края вместе с ПФР пытается сформировать график погашения взносов в фонд по каждому бюджетному учреждению Спасска, чтобы не допустить замораживания банковских счетов и проблем с выплатой зарплат. В какие сроки и за счет каких средств предполагается вносить текущие платежи в Пенсионный фонд, пока остается неясным.

Тепло важнее дорог

Между тем для улучшения ситуации и оптимизации расходов власти Спасска пошли на сокращение штата администрации на 9%, замораживание зарплат муниципальных служащих, освобождение и последующую продажу части помещений, занимаемых чиновниками. Но планируются и непопулярные меры, такие как закрытие филиала школы №3 (104 ученика) с сокращением 20 педагогов и укрупнение детских садов с сокращением части штатных единиц. Уменьшено муниципальное задание учреждениям дополнительного образования, рассматривается вопрос об их объединении. Свернуты программы по строительству МФЦ и повышению безопасности дорожного движения. Наконец, администрация Спасска готова пустить с молотка здания одного из детских садов (не того, что строился по программе. - Прим. автора), дома офицеров и спортивного комплекса.

Однако общий эффект от экономии, по оценке Вадима Мироненко, оценивается всего в 15-18 млн руб., не считая доходов от приватизации. А вот доходы городского бюджета падают быстрее: по итогам 1 кв. 2015 года они составили 72-73 млн руб. против 79 млн руб. в 1 кв. 2014 года. Доходная база городской казны в последние годы неуклонно снижалась: из города был выведен ракетный полк, поступления НДФЛ от которого составляли около 20 млн руб. ежегодно, а ряд крупных налогоплательщиков заявили о своем банкротстве. Кроме того, в 2014 году был снижен норматив отчислений НДФЛ в муниципальный бюджет.

Куда любопытнее причины бедственной ситуации с финансами, которые назвал сити-менеджер. Возникновение бреши в городском бюджете он объяснил значительными расходами на софинансирование краевых и федеральных программ. Так, на строительство нового жилья взамен аварийного и ветхого в 2013-2014 годах бюджет Спасска тратил до 80 млн руб. Городские деньги шли на софинансирование реконструкции детских садов и строительство нового детсада, а также на строительство спорткомплекса. При этом по программе расселения ветхого жилья построен только один дом, а второй стоит без крыши.

В свою очередь, директор краевого департамента финансов Татьяна КАЗАНЦЕВА упрекнула власти Спасска-Дальнего в том, что все последние годы город жил не по средствам: вступал в программы, требующие значительных вложений, а также слишком быстро повышал зарплаты сотрудникам бюджетных учреждений в рамках выполнения «майских указов».

- Многие главы городов, районов и поселений забыли, что Пенсионный фонд и «Примтеплоэнерго» не кредитные организации. А участие в госпрограммах стало смыслом жизни: мы строим дома и детский сад, но не платим ПФР и «Примтеплоэнерго», - высказалась Татьяна Казанцева. - Сегодня возможности исполнять возложенные на нее полномочия у администрации Спасска есть, но нужно поменять ее финансовую политику. Со своей стороны администрация края, понимая сложность ситуации, вплотную занимается проблемами Спасска.

Действительно, на днях администрация Приморского края выделила бюджетный кредит Спасску-Дальнему на покрытие части долгов. Размер поступившей на днях финансовой помощи составил 35 млн руб., или 10% доходной части бюджета Спасска - больше нельзя по закону. Еще 30 млн руб. администрация города рассчитывает привлечь в качестве коммерческого кредита. Полученные деньги сразу же пойдут на погашение накопленных долгов: «Примтеплоэнерго» власти Спасска планируют выплатить 28 млн руб. и подписать соглашение о реструктуризации долга.

Долг остановит развитие

Добавим, что до 2013 года обязательным условием участия в краевых госпрограммах являлось отсутствие у муниципалитета кредиторской задолженности по зарплате и коммунальным платежам. Но потом это условие убрали, и муниципалитеты ринулись решать копившиеся годами проблемы в рамках госпрограмм, забыв о расчетах с ПФР и поставщиками коммунальных услуг.

- Мнение о том, что Спасску сегодня не надо участвовать в госпрограммах, дискуссионно, - считает представляющий территорию в ЗС ПК депутат Александр БЕХТЕР. - Тот же спорткомплекс готов на 95 процентов - что, его теперь не достраивать? Да, сложились долги, но если тратить средства только на их погашение, а не на текущую жизнь города, то через полгода произойдет социальный взрыв! Стратегические линии у краевой и городской власти должны совпадать.

По словам Вадима Мироненко, он настаивал на проведении совещания по ситуации с долгами Спасска еще в ноябре минувшего года. Но только в марте, когда Спасск оказался на грани энергетического коллапса, вице-губернатор Олег ЕЖОВ, который является куратором Спасска-Дальнего, провел совещание по вопросу реструктуризации задолженности города перед Пенсионным фондом и «Примтеплоэнерго». Выступая на минувшей неделе перед депутатами, чиновник назвал бюджетный кризис в Спасске «первой ласточкой», но не стал огульно искать виновных.

Вице-губернатор согласился с тем, что необходимо менять структуру бюджета не только в Спасске-Дальнем, но и в других муниципалитетах, где есть проблемы с наполняемостью бюджета. Для этого будет сформирована специальная комиссия.

А по мнению депутата бюджетного комитета ЗС ПК Евгения БОЧАРОВА, который в свое время сталкивался с аналогичными проблемами в качестве главы ЗАТО Фокино, регулярные обращения городов и районов за финансовой помощью доказывают необходимость перераспределения налогов в пользу местных бюджетов.

- В Фокино ситуация была гораздо хуже, чем в Спасске. Да, мы забыли на два года про все программы. Но с долгами далеко не уехать: не рассчитавшись с ними, вы не сможете реализовать строительство новых объектов, - посоветовал властям Спасска Евгений Бочаров.

Добавим, что Спасск-Дальний не первое муниципальное образование, власти которого приезжают с протянутой рукой в «Белый дом». Но если раньше на пустеющую казну жаловались главы поселений и сельских районов, то теперь очередь дошла до крупных городов, ранее считавшихся вполне обеспеченными. Учитывая, что ресурсы края не безграничны, а половина муниципалитетов Приморья являются высокодотационными, главам городов и районов впору готовиться резать программы развития своих территорий по живому…

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.