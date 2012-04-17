В Приморье готовят бюджетную революцию

В Приморском крае начата работа над переходом на программно-целевой принцип формирования краевого бюджета. Этот вопрос рассматривался на заседании в администрации края, которое провел губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Как сообщил «ЗР» директор департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Николай ДУБИНИН, одними из главных целей перехода на другой принцип финансирования являются повышение качества управления бюджетным процессом и эффективности использования бюджетных средств и переход от планирования ресурсов к планированию результатов. «Финансовые ресурсы должны быть сконцентрированы на понятных для общества целях, то есть, люди должны знать, на что расходуются бюджетные средства», - подчеркнул Николай Дубинин.

Проблем в Приморье много. И для решения почти каждой необходимо финансирование. Увы, потребности той или иной сферы превышают фактические возможности краевого бюджета, даже с учетом привлечения федеральных субсидий и целевых инвестиций от крупных российских компаний. Потому нередко при «нарезке» нового бюджета на новый год краевые депутаты и исполнительная власть выступают в роли портного «тришкина кафтана» - здесь подрежем, там подравняем… В итоге из года в год приморские целевые программы остаются недофинансированными.

Сегодня в крае действуют 45 целевых программ. Их предлагается включить в состав 19 государственных программ Приморского края, объединенных по трем основным направлениям: новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики и сбалансированное региональное развитие. При этом каждая из существующих программ будет оценена, в том числе, с точки зрения эффективности, после чего будет принято решение - войдет ли она в число государственных программ или нет.

«Государственных программ не должно быть много, иначе это опять приведет к распылению средств. Нужно сосредоточиться на конкретных задачах, пересмотреть и переработать действующие краевые программы. При этом хочу сразу сказать, что в целом расходы на то же образование или здравоохранение сокращаться не будут, возможна только перегруппировка средств для повышения эффективности. Мы переходим на новую модель работы в крае, уверен, это приведет к достижению больших результатов», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Губернатор края поручил создать временную рабочую группу для обсуждения проекта перехода на программно-целевой принцип формирования краевого бюджета. По его мнению, рабочая группа на две трети должна состоять из экспертов. Первоочередная задача рабочей группы - разработать предложения по вариативности оценки эффективности программ. Затем будет произведена оценка эффективности действующих программ с учетом новых показателей, и только после этого разработаны проекты государственных программ Приморского края.

Затягивать процесс «бюджетной революции» в администрации края не намерены, поскольку работа над бюджетом будущего года вот-вот начнется. Тем не менее Миклушевский подтвердил свою приверженность открытости власти в принятии важных решений. На совещании он отметил, что в течение месяца предложения должны активно обсуждаться с общественностью и депутатским корпусом. А познакомиться с проектом можно будет в интернете - он будет размещен на персональном сайте Владимира Миклушевского и на других доступных площадках.

Как уточнили в пресс-службе администрации края, переход к государственным программам для повышения эффективности бюджетных расходов в Российской Федерации начнется с 2013 года.

«Золотой Рог».