Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский край и провинция Кангвон подписали соглашение о сотрудничестве
ПРИМОРЬЕ, 17 апреля, ZRPRESS. Подписание соглашения о развитии сотрудничества стало возможным благодаря работе делегации Приморского края на Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций Северо-Восточной Азии.
В администрации Приморского края состоялось подписание плана мероприятий по сотрудничеству на 2012 год между Приморским краем и провинцией Кангвон (Республика Корея).
Как сообщил директор департамента международного сотрудничества и туризма Евгений Маркин, во время встречи с делегацией провинции Кангвон во главе с директором управления международного сотрудничества провинции Кангвон Ли Джу Ик стороны обсудили возможности и перспективные направления сотрудничества, итогом обсуждения стало подписание соглашения.
На 2012 года запланировано проведение студенческих обменов, стажировок, участие делегации провинции Кангвон в 16 международной туристской выставке «PITE», поездка приморской молодежи на международный фестиваль молодежи в Республику Корея, участие корейских спортсменов в турнире по бадминтону и другие мероприятия.
Подписание соглашения о развитии сотрудничества стало возможным благодаря работе делегации Приморского края на Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций Северо-Восточной Азии. Саммит прошел в префектуре Тоттори (Япония) в апреле этого года. В рамках саммита было достигнуто соглашение о развитии связей Приморского края с приграничными территориями Республики Корея, Китая, Японии и Монголии, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Владимир Путин пригласил лидера Китая во Владивосток
- Глава Приморья встретится с Президентом России в Китае
- Ким и Путин могут встретиться во Владивостоке
- Путин рад тому, что в Приморье стало безопаснее
- После отмены виз поток туристов из Кореи в Россию увеличился на 37 процентов
- В Китае могут пройти Дни Приморского края
- Вьетнам и Приморье планируют развивать марикультуру и лесопереработку
- Проекты комплексного развития Приморья представят на Российско-китайском ЭКСПО
- Дмитрий Медведев: "Китай и сегодня, и в будущем останется нашим ключевым партнёром"
- Приморье готово усилить взаимодействие со странами АТР
Новости раздела
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей