Приморский край и провинция Кангвон подписали соглашение о сотрудничестве

ПРИМОРЬЕ, 17 апреля, ZRPRESS. Подписание соглашения о развитии сотрудничества стало возможным благодаря работе делегации Приморского края на Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций Северо-Восточной Азии.

В администрации Приморского края состоялось подписание плана мероприятий по сотрудничеству на 2012 год между Приморским краем и провинцией Кангвон (Республика Корея).

Как сообщил директор департамента международного сотрудничества и туризма Евгений Маркин, во время встречи с делегацией провинции Кангвон во главе с директором управления международного сотрудничества провинции Кангвон Ли Джу Ик стороны обсудили возможности и перспективные направления сотрудничества, итогом обсуждения стало подписание соглашения.

На 2012 года запланировано проведение студенческих обменов, стажировок, участие делегации провинции Кангвон в 16 международной туристской выставке «PITE», поездка приморской молодежи на международный фестиваль молодежи в Республику Корея, участие корейских спортсменов в турнире по бадминтону и другие мероприятия.

Подписание соглашения о развитии сотрудничества стало возможным благодаря работе делегации Приморского края на Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций Северо-Восточной Азии. Саммит прошел в префектуре Тоттори (Япония) в апреле этого года. В рамках саммита было достигнуто соглашение о развитии связей Приморского края с приграничными территориями Республики Корея, Китая, Японии и Монголии, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

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