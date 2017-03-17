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В райцентре Приморья устали от партийцев
На досрочных выборах главы села Яковлевка в Приморье, состоявшихся 12 марта, самовыдвиженец Евгений ЖИВОТЯГИН обошел трех кандидатов, выдвинутых политическими партиями - «Единой Россией», ЛДПР и КПРФ. В этом плане выборы главы райцентра на политически сложной территории, которая с 2013 по 2016 годы находилась под управлением представителей КПРФ, стали весьма показательными.
В голосовании приняли участие немногим менее половины зарегистрированных в Яковлевке избирателей. Согласно итоговому протоколу, директор МБОУ «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» и депутат муниципального комитета на непостоянной основе Евгений Животягин набрал 49,9% голосов.
Хотя фору победившему кандидату изначально давал тот факт, что с лета 2016 года он являлся и.о. главы поселения, бороться Животягину пришлось с настоящими «политическими тяжеловесами» местного масштаба. Официально выдвинутый «ЕР» депутат муниципальной думы, гендиректор ООО «Водоканал-сервис» Михаил ОБЫТОЦКИЙ стал вторым: его поддержали 35,1% жителей, пришедших на избирательные участки. Выдвинутые ЛДПР Ирина ВАФИНА (является заместителем главы района) и представитель КПРФ Людмила ХОМЕНКО (занимала должность замглавы района при Анатолии КУСРАЕВЕ) получили поддержку 25,6 и 25,2% избирателей соответственно.
Артем СТРОГИН.
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