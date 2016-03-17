В Спасске без партсписков в бюллетене станет свободнее

14 марта в Спасске-Дальнем завершилось выдвижение кандидатов на досрочных выборах в местную думу. Переход от смешанной системы к одномандатным округам, предпринятый в Приморье в конце 2015 года, ожидаемо сократил число участников избирательной гонки: непарламентские партии не хотят тратить ресурсы на муниципальные выборы, которые для них ничего не решают, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Еще в феврале наспех сформированное местное отделение «Единой России» в Спасске утвердило список кандидатов на апрельские выборы. Партия намерена закрыть своими выдвиженцами каждый округ. Кстати, девять из 11 депутатов прошлого созыва оказались в числе победителей праймериз ЕР, состоявшегося практически сразу же после назначения выборов. Примечательно, что предприниматель Петр ПАВЛОВ, которого считают одним из претендентов на пост главы местной ячейки партии власти взамен Александра БЕХТЕРА, проиграл на своем округе другому кандидату. Возможно, поэтому региональный политсовет ЕР решил назначить нового секретаря местного отделения в Спасске и Спасском районе уже по итогам апрельских выборов.

Свои долгожители парламентского клуба есть и у КПРФ. Партия определила своих кандидатов 5 марта, закрыв ими семь округов, то есть треть от общего числа. Кроме того, значительная часть политически активных жителей Спасска идет на выборы в качестве самовыдвиженцев. Как всегда, есть среди кандидатов и представители градообразующего «Спасскцемента».

Отмена партийных списков в городах с числом избирателей меньше 100 тыс. человек сделала муниципальные выборы в Спасске непривлекательными для малых партий. Так, официальные представители «Родины» и «Партии дела» сообщили, что эти политические силы в новых выборах гордумы не участвуют. При этом федеральное руководство «Партии дела» намерено продолжать борьбу за результат прошлогодних выборов в Спасском районе, вплоть до Верховного суда РФ. В этой ситуации основная конкуренция на округах, скорее всего, развернется между бывшими депутатами, кому инициаторы осеннего самороспуска думы Спасска-Дальнего обещали переизбрание, и новым активом партячейки ЕР в районе.

Добавим, что муниципальной комиссии на принятие решения о регистрации кандидата либо отказе в регистрации дается 10 дней. Таким образом, список зарегистрированных кандидатов по каждому округу станет известен примерно за месяц до дня голосования.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.