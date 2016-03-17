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Ефима Звеняцкого прельщает роль депутата Госдумы

17 Марта 2016, 13:25 | Приморье

После регистрации в региональном оргкомитете он станет 9-м в списке участников предварительного голосования для последующего выдвижения в нижнюю палату российского парламента, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени Горького, театральный режиссер Ефим Звеняцкий выразил желание пойти на выборы в Государственную Думу. В минувшую среду, 16 марта, он подал документы в региональный оргкомитет по подготовке к предварительному голосованию.

Выдвигать свою кандидатуру самый известный деятель культуры Приморского края собирается по федеральному округу и делится своими планами:

«Я бы не хотел ничего менять ни в Приморском крае, ни в стране целом. Я постарался бы сохранить то, что сделали для нас. Чтобы мы не были манкуртами, людьми без памяти».

Опасения насчет театра безосновательны, считает Звеняцкий.

«Театр настолько благополучен все эти годы, что мне кажется, труппа может подождать. Я будут присутствовать и работать».

На вопрос об агитации худрук Приморского академического театра имени Горького отвечает резко отрицательно.

«Вести агитацию в стенах учреждения культуры – непозволительно. Я бы этого не делал. Нельзя злоупотреблять властью, своим служебным положением и украшательством себя со сцены театра», - замечает он.

После регистрации Ефима Звеняцкого оргкомитетом он станет 9-м в списке участников предварительного голосования для последующего выдвижения в нижнюю палату российского парламента.

Напомним, что последний день подачи документов на регистрацию в региональный оргкомитет – 10 апреля. Предварительное голосование состоится 22 мая. Оно пройдет на территории всей страны – 86 субъектов будут выбирать кандидатов от Партии для последующего выдвижения в Госдуму, в 38 регионах определят кандидатуры для выборов в региональные парламенты.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: народный артист  гд  выборы  театр драмы  госдума  единая россия 



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Комментарии

  • Псевдоним14:10, 17.03.2016#

    Кому там этот старый хлам нужен? А с другой стороны его желание баллотироваться должно привлечь внимание ФСБ. Пусть поинтересуются откуда у старого жида бабосы ?

  • Местный14:45, 17.03.2016#

    Ерунда. . . Эта персона для "толпы", "соревновательности" и для. . . проигрыша.

  • 1218:13, 17.03.2016#

    Дело не в возрасте: можно быть в эти годы молодым академиком, или пожилым кандидатом наук, или отставной козы барабанщиком. Но ЗАЧЕМ нам, избирателям, актёры в ГОСДУМЕ? Оттого и законов напринимали дилетанты. . . Нужны профессионалы от экономики, от промышленности, медицины и образования, и т. д. Конечно, за такой зарплатой почему не попытаться?

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ19:50, 17.03.2016#

    Вот именно, мы, обворованные, помним всё. Не забудем, не надейся.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ19:52, 17.03.2016#

    Госдума- комитет по делам буржуазии, всё , больше там ничего нет, особенно для населения.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 10:51, 18.03.2016#

    а как же театр???

  • ДСМ13:43, 18.03.2016#

    Серый кардинал дарыча знает что делает. Видимо петля правосудия крадется к правильной шее.

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