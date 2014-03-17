Хасанский, Шкотовский, Партизанский районы Приморья и Находка станут "опережающими" территориями

Резидентов территорий опережающего развития на Дальнем Востоке могут на 10 лет освободить от уплаты налога на имущество и НДС, а также снизить страховые взносы. Минвостокразвития подготовило предложения по налоговым льготам для территорий опережающего развития (ТОР), с инициативой создания которых в прошлом году выступил Владимир Путин в послании в Федеральному Собранию, сообщает «Газета.ру».

Согласно списку, оказавшемуся в распоряжении сетевого издания, предлагается на 10 лет освободить от налога на имущество организаций резидентов, а также управляющие компании ТОР. Кроме того, для резидентов готовятся льготные тарифы страховых взносов — 3% в Пенсионный фонд, по 1,5% в Фонд соцстраха и Фонд ОМС и 1,6% в территориальные фонды ОМС. Резидентов ТОР могут также освободить от уплаты НДС на срок 10 лет.

Ставку 0% предлагается ввести при реализации товаров, ввозимых на территорию ТОРов для использования резидентами. Также предлагается применять специальные коэффициенты к норме амортизации. Налогоплательщики вправе применять к норме специальный коэффициент, но не больше 2. Налоговую ставку по налогу на прибыль в части, которая направляется в федеральный бюджет, предлагается обнулить. Размер ставки, подлежащей зачислению в региональные бюджеты, не должен быть выше 5% в течение 10 налоговых периодов, затем не может быть больше 10%, предлагают в министерстве.

Полностью освободить резидентов от уплаты страховых взносов в Минвостокразвития не решились, также нет предложений по обнулению ставки земельного налога.

Как рассказал «Газете.Ru» первый заместитель главы Министерства по развитию Дальнего Востока Александр ОСИПОВ, уже сейчас министерство располагает списком из 380 инвестиционных проектов, на основе которых будут создаваться ТОРы. В качестве потенциальных площадок для создания таких территорий рассматриваются прежде всего земельные массивы в Хасанском, Партизанском, Шкотовском районах, Находкинском городском округе Приморского края, на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском.

Добавим, что, по информации «Газеты.ру», «опережающими» могут стать не только дальневосточные земли, но и готовящийся вернуться в состав России Крым. На его финансирование могут быть потрачены средства Фонда национального благосостояния.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.