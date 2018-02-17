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Почетные жители обратились к приморцам с важным заявлением
Они попросили всех максимально ответственно отнестись к важному событию
Развитие экономики и сохранение социальной стабильности - таковы должны быть приоритеты государственной политики будущего президента страны. Данную позицию обнародовали почетные жители Приморья в своем обращении к жителям. От приморцев ждут активности на выборах, от общественных организаций - участия в корпусе наблюдателей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Главным критерием выбора главы страны должна быть позиция заинтересованности в продолжении курса на стабильное и устойчивое развитие, уверены авторы документа. По мнению Совета почетных жителей, важно, чтобы Россия укрепляла своё могущество и величие, а у людей укреплялась вера в свои силы и надежное будущее.
«Мы всецело разделяем стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать Россию мощной, защищенной и уверенной в завтрашнем дне, - говорится в обращении. - 18 марта 2018 года всем нам предстоит определить судьбу нашего государства, поэтому мы должны выполнить свой гражданский долг и принять правильное решение», - объясняет председатель Совета Почетных жителей Приморья Светлана МОРОЗОВА.
Как отмечают почетные граждане, последние годы в Приморском крае и в городе Владивостоке происходят позитивные изменения, создаются условия для стабильного социально-экономического развития. И это результат совместной кропотливой работы всех сил общества: целенаправленной государственной политики, органов государственной власти, местного самоуправления, представителей общественности, деловой элиты, научной и творческой интеллигенции.
Почетные жители также призвали общественные организации Приморья поддержать предложение Общественной палаты и включиться в формирование корпуса наблюдателей на выборах. «Выборы должны пройти без нарушений, в полном соответствии с законом», - резюмировала Светлана Морозова.
«18 марта мы проголосуем за счастливое и стабильное будущее нашей страны», - говорится в обращении.
Фото Vl.Ru.
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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