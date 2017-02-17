Депутаты Владивостока не торопятся с нарезкой избирательных округов

Подготовка к намеченным на сентябрь выборам депутатов Думы Владивостока вступила в активную фазу. На минувшей неделе городская избирательная комиссия представила на рассмотрение муниципальных депутатов обновленную схему 17 одномандатных округов. Главным новшеством стало «включение в политику» микрорайона Снеговая Падь, который теперь составит основу одного из округов, а также переход острова Русского от Эгершельда к мысу Чуркина, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщила заместитель председателя Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии (ВГМИК) Ольга ШИШКИНА, при определении новой схемы комиссия стремилась максимально сохранить преемственность со схемой, которая применялась на выборах 2012 года. Однако это удалось не везде. «Перекроить» пришлось округа в районе Снеговой Пади, куда за последние пять лет переселилось более 10 тысяч избирателей. Увеличилось количество избирателей и по Советскому району Владивостока в целом - в горизбиркоме это связывают с тем, что все больше владивостокцев предпочитает жить в пригородной зоне.

Наконец, ввод в эксплуатацию моста на остров Русский потребовал присоединения островной территории к расположенному в Первомайском районе Владивостока округу №10. Ранее остров, как часть Фрунзенского района, включали в состав одного из округов, сформированных на Эгершельде. По словам Ольги Шишкиной, в данном случае сработал принцип единства территории избирательного округа, хотя административно Русский относится к Фрунзенскому району. Помимо 10-го округа, на территории сразу двух районов Владивостока расположатся еще два одномандатных округа - №7 и №14. Остальные 14 округов полностью уместились в границы одного административного района.

Досье "Золотого Рога": Согласно Уставу Владивостока, муниципальная дума состоит из 35 депутатов. 18 из них избираются по партийным спискам, а еще 17 - по одномандатным округам. Допустимое отклонение от средней нормы представительства (т.е. среднего количества избирателей в округе) не должно превышать 10%. Учитывая, что средняя норма представительства составляет 26248 избирателей, численность избирателей в округах на выборах 2017 года будет составлять не менее 23623 человек и не более 28873 человек. Для победы в одномандатном округе достаточно набрать большинство голосов от числа пришедших на участки, а мандаты по единому округу распределят между списками партий, набравших не менее 5% голосов.

Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока Михаил ВЕСЕЛОВ предложил разослать проект схемы в общественно-политические организации, а также ознакомить с ним не только членов комитета, но и всех действующих депутатов. До 1 марта от народных избранников ждут замечаний и предложений по новой схеме. Депутаты имеют право изменить схему, представленную горизбиркомом, но окончательная карта округов на муниципальных выборах-2017 должна быть утверждена не позднее 10 мая. Добавим, что, согласно изменениям в законодательстве, новая схема округов будет действовать 10 лет, то есть к следующим выборам Думы Владивостока она не изменится.

Александр САЛКОВ.