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Приморье подготовило предложения по субсидированию внутрикраевых авиаперевозок

17 Февраля 2017, 10:38 | Приморье

Приморский край направил в Министерство транспорта Российской Федерации предложения по включению в программу субсидирования воздушных перевозок внутрикраевые маршруты. Положительное решение по данному вопросу позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет края и направить средства на новые направления.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время из федерального бюджета осуществляется субсидирование перелетов в европейскую часть России из узловых аэропортов Дальнего Востока, в том числе аэропорта Владивостока.

«На совещании, которое прошло 14 февраля под председательством полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, Минтрансу было поручено разработать и представить предложения по предоставлению авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета. Субъекты, со своей стороны, предлагают социально значимые маршруты для субсидирования», – обозначили в департаменте.

В департаменте отметили, что краевой Администрацией было предложено включить в перечень приоритетных все внутрикраевые маршруты, которые сегодня субсидируются из краевого бюджета, сообщает пресс-служба админимстрации Приморского края.

«Это перелеты из Владивостока в Терней, Кавалерово, Пластун, Дальнегорск, Преображение, из Тернея в Светлую, Амгу, Единку и обратно, а также маршруты Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга, Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу, Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга и в обратном направлении. Сегодня все эти маршруты субсидируются из бюджета Приморского края», – отметили в департаменте.

По словам специалистов, установление авиасвязей между удаленными населенными пунктами, находящимися на территории края, имеет первостепенный приоритет. Положительное решение по вопросу субсидирования позволит снизить финансовую нагрузку на региональный бюджет и направить средства на новые направления.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: аэропорт  субсидии  перелет  авиа  приморский край 



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