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Депутаты Находки решили показать характер
Депутаты думы Находкинского городского округа пытаются заставить работать конкурсную комиссию по выборам главы НГО, которая фактически бездействовала более месяца. Местные депутаты решили взять инициативу на себя и решить вопрос по главе без консультаций с краем, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что конкурс на замещение должности главы НГО стартовал еще в ноябре минувшего года, когда занимавший этот пост Михаил ПИЛИПЕНКО ушел в отставку, сохранив за собой кресло спикера городской думы. 11 января состоялся первый этап конкурса, где было принято решение допустить ко второму этапу всех, кто подал документы, а это 12 человек. Однако собеседование с кандидатами до сих пор не состоялось из-за того, что члены комиссии, назначенные «белым домом», не явились на заседание. От председателя комиссии вице-губернатора Алексея СУХОВА депутаты получили письмо с предложением признать конкурс несостоявшимся и провести его заново. А курирующий внутреннюю политику вице-губернатор Александр РОЛИК позднее заявил, что второй этап конкурса был перенесен в связи с болезнью одного из претендентов, сити-менеджера Находки Олега КОЛЯДИНА.
Сложилась патовая ситуация: новая дата проведения второго этапа конкурса не была определена, а вариант с отменой конкурса не устраивал большинство депутатов думы НГО во главе с Михаилом Пилипенко. Поэтому думцы решили упростить порядок работы конкурсной комиссии, сделав ее решения легитимными при наличии половины членов, а также дать право назначать ее заседания не только председателю комиссии, но и депутатам. 10 февраля дума Находки в первом чтении утвердила проект изменений в ранее принятое решение «О Порядке проведения конкурса на замещение должности главы Находкинского городского округа». Однако, поскольку эти предложения сами депутаты сочли достаточно революционными, документ был принят лишь в первом чтении.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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