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Депутаты Находки решили показать характер

17 Февраля 2016, 15:55 | Приморье

Депутаты думы Находкинского городского округа пытаются заставить работать конкурсную комиссию по выборам главы НГО, которая фактически бездействовала более месяца. Местные депутаты решили взять инициативу на себя и решить вопрос по главе без консультаций с краем, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что конкурс на замещение должности главы НГО стартовал еще в ноябре минувшего года, когда занимавший этот пост Михаил ПИЛИПЕНКО ушел в отставку, сохранив за собой кресло спикера городской думы. 11 января состоялся первый этап конкурса, где было принято решение допустить ко второму этапу всех, кто подал документы, а это 12 человек. Однако собеседование с кандидатами до сих пор не состоялось из-за того, что члены комиссии, назначенные «белым домом», не явились на заседание. От председателя комиссии вице-губернатора Алексея СУХОВА депутаты получили письмо с предложением признать конкурс несостоявшимся и провести его заново. А курирующий внутреннюю политику вице-губернатор Александр РОЛИК позднее заявил, что второй этап конкурса был перенесен в связи с болезнью одного из претендентов, сити-менеджера Находки Олега КОЛЯДИНА.

Сложилась патовая ситуация: новая дата проведения второго этапа конкурса не была определена, а вариант с отменой конкурса не устраивал большинство депутатов думы НГО во главе с Михаилом Пилипенко. Поэтому думцы решили упростить порядок работы конкурсной комиссии, сделав ее решения легитимными при наличии половины членов, а также дать право назначать ее заседания не только председателю комиссии, но и депутатам. 10 февраля дума Находки в первом чтении утвердила проект изменений в ранее принятое решение «О Порядке проведения конкурса на замещение должности главы Находкинского городского округа». Однако, поскольку эти предложения сами депутаты сочли достаточно революционными, документ был принят лишь в первом чтении.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выборы  нго 



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