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В Приморье явку на выборы поднимут благоустройством
Одним из способов создать у граждан дополнительный интерес к выборам президента РФ станет возможность в тот же день, 18 марта, проголосовать за объекты благоустройства по новой федеральной программе. Пункты для голосования организаторы планируют развернуть недалеко от избирательных участков, чтобы жителям было удобно высказать свое мнение о будущем облике своих городов до или после участия в выборах.
«Люди будут выбирать как перечень общественных территорий, которые, по их мнению, нужно отремонтировать, так и дизайн-проекты», - проинформировал в ходе состоявшегося на днях селектора замглавы Министерства строительства и ЖКХ Андрей ЧИБИС. По словам чиновника, уже к середине февраля в муниципалитетах должен быть опубликован перечень парков, скверов, прогулочных зон, за которые приморцы смогут проголосовать 18 марта. В выборах приоритетных проектов для благоустройства смогут принять участие жители населенных пунктов с численностью более 20 тысяч человек.
Напомним, что новый федеральный проект по формированию комфортной городской среды стартовал в 2017 году. Однако большинство замечаний от граждан на первом этапе его работы касалось критериев, по которым определяется очередность включения в программу тех или иных объектов. Таким образом, новый порядок определения приоритетов программы позволит в большей степени учесть общественное мнение.
Андрей СЕРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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