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Главного контролера Приморья ждет замена

17 Января 2017, 16:25 | Приморье

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ предложил назначить новым председателем Контрольно-счетной палаты Приморского края своего соратника Игоря ВАТУЛИНА. Профильный комитет ЗС ПК рассмотрит кандидатуру Ватулина уже 20 января, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что с 2012 года должность председателя КСП занимает Дмитрий ВИНОГРАДОВ. В ноябре 2016 года, незадолго до истечения срока его полномочий, депутаты ЗС Приморья оперативно приняли поправки в краевой закон о КСП. Требования к кандидатам на пост главного аудитора края были серьезно смягчены: теперь ему достаточно иметь высшее образование по любой специальности, а не по специальностям юридического и экономического профиля, как было ранее.

После внесения поправок в закон о КСП Владимир Миклушевский предложил назначить новым главным аудитором Приморья Игоря Ватулина - к слову, доктора технических наук. Последний известен как представитель ближайшего окружения губернатора: как и глава региона, он учился и работал в Московском институте стали и сплавов (МИСиС), а после переезда в Приморье стал проректором ДВФУ под началом Миклушевского. Уже после смены губернатора Ватулин руководил компанией-генподрядчиком строительства «Хаяттов» во Владивостоке - ОАО «Наш дом - Приморье», а в 2014 году возглавил вновь созданный департамент госпрограмм и внутреннего финконтроля.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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