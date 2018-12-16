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На выборах губернатора Приморья обработана треть бюллетеней
16 Декабря 2018, 22:19 | Приморье
Олег Кожемяко сохраняет уверенное лидерство
На повторных выборах губернатора Приморского края продолжается подсчет голосов. По данным на 22.00 местного времени обработано более 30% протоколов участковых комиссий. Уверенное лидерство сохраняет врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО.
Возглавивший Приморье в конце сентября политик набирает 60,5% голосов. Второе место уверенно держит депутат Госдумы от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО с поддержкой 25,7% приморцев – он уже превысил результат Андрея ИЩЕНКО в первом туре прошлых выборов. Алексей ТИМЧЕНКО и Роза ЧЕМЕРИС набирают 5,3% и 4% голосов соответственно.
Александр САЛКОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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