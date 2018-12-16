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Олег Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
16 Декабря 2018, 20:46 | Приморье
Некоторые приморцы проголосовали за кандидата, который снялся с выборов
По данным подсчета результатов досрочного голосования врио губернатора Приморья Олег Кожемяко уверенно лидирует. Понятно, что говорить об общей картине пока рано, однако данные о голосовании 10 тысяч приморцев дают определенное представление о настроениях в обществе.
По данным подсчета "досрочных" голосов Андрей Андрейченко получает 12,95%, Олег Кожемяко - 71,48%, Роза Чемерис - 4,71%, АлексейТимченко 2,6%. Также на судовых участках успели проголосовать за снявшего свою кандидатуру Игоря Степаненко, он получил 5,56%. Эти бюллетени будут отнесены к недействительным.
Фото ТАСС.
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