Олег Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья

Некоторые приморцы проголосовали за кандидата, который снялся с выборов

По данным подсчета результатов досрочного голосования врио губернатора Приморья Олег Кожемяко уверенно лидирует. Понятно, что говорить об общей картине пока рано, однако данные о голосовании 10 тысяч приморцев дают определенное представление о настроениях в обществе.

По данным подсчета "досрочных" голосов Андрей Андрейченко получает 12,95%, Олег Кожемяко - 71,48%, Роза Чемерис - 4,71%, АлексейТимченко 2,6%. Также на судовых участках успели проголосовать за снявшего свою кандидатуру Игоря Степаненко, он получил 5,56%. Эти бюллетени будут отнесены к недействительным.

Фото ТАСС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.