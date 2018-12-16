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"Очень много фейков"

16 Декабря 2018, 18:26 | Приморье

 

На выборах губернатора Приморья жалоб нет, зато отмечается много заведомо ложных информационных вбросов

В Центральную избирательную комиссию пока поступило 44 обращения от граждан по вопросам о выборах губернатора Приморья, которые проходят в крае 16 декабря. При этом эксперты отмечают, что жалоб от избирателей нет.

Информацию об обращениях сообщил член центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко. В ходе брифинга он рассказал, что в большинстве своём обращения, поступающие на горячую линию, связаны с процессом голосования.

«Граждане интересуются можно ли голосовать жителям, если они прописаны в другом субъекте федерации, но имеют временную регистрацию в Приморье. Также люди спрашивают, что делать, если паспорт находится на обмене по возрасту, можно ли проголосовать по водительскому удостоверению. При этом жалоб о нарушении процесса голосования не поступало ни в ЦИК, ни в Крайизбирком», - рассказал Евгений Шевченко.

Он также прокомментировал ситуацию, связанную с поступившей информации о подкупе на двух избирательных участках и о том, что по данному вопросу дело передадут в суд. Информацию об этом ранее обнародовали СМИ.

«Я думаю, что правоохранительные органы разберутся и дадут оценку тому, что это было. Сейчас с точки зрения Избирательной комиссии комментировать ситуацию не совсем корректно. Мы будем отслеживать и держать в курсе событий», - ответил представитель ЦИК.

Шевченко также отмечает, что выросло число ложных сообщений о нарушениях на выборах: "Очень много фейков, (по сравнению с сентябрьскими выборами) больше фейковой информации".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: бюлетень  губернатор  кожемяко  ЦИК  голос  выборы  приморье  Андрейченко  избирком 



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