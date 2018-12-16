Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Очень много фейков"
На выборах губернатора Приморья жалоб нет, зато отмечается много заведомо ложных информационных вбросов
В Центральную избирательную комиссию пока поступило 44 обращения от граждан по вопросам о выборах губернатора Приморья, которые проходят в крае 16 декабря. При этом эксперты отмечают, что жалоб от избирателей нет.
Информацию об обращениях сообщил член центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко. В ходе брифинга он рассказал, что в большинстве своём обращения, поступающие на горячую линию, связаны с процессом голосования.
«Граждане интересуются можно ли голосовать жителям, если они прописаны в другом субъекте федерации, но имеют временную регистрацию в Приморье. Также люди спрашивают, что делать, если паспорт находится на обмене по возрасту, можно ли проголосовать по водительскому удостоверению. При этом жалоб о нарушении процесса голосования не поступало ни в ЦИК, ни в Крайизбирком», - рассказал Евгений Шевченко.
Он также прокомментировал ситуацию, связанную с поступившей информации о подкупе на двух избирательных участках и о том, что по данному вопросу дело передадут в суд. Информацию об этом ранее обнародовали СМИ.
«Я думаю, что правоохранительные органы разберутся и дадут оценку тому, что это было. Сейчас с точки зрения Избирательной комиссии комментировать ситуацию не совсем корректно. Мы будем отслеживать и держать в курсе событий», - ответил представитель ЦИК.
Шевченко также отмечает, что выросло число ложных сообщений о нарушениях на выборах: "Очень много фейков, (по сравнению с сентябрьскими выборами) больше фейковой информации".
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "Очень много фейков"
- Явка на выборах в Приморье бьет рекорды
- Эксперт: Шансы на его победу были равны практически нулю
- Наблюдательные какие
- На выборах в Приморье подводят итоги дебатов
- Генерал Степаненко не вынес предвыборных боев
- 1311 стационарных участков и 262 временных избирательных участков откроются в Приморье
- ВЦИОМ оценил шансы Приморья обойтись одним туром
- Владивосток не дождется мэра к Новому году
- Депутаты Дальнегорска выберут главу после выборов губернатора Приморья
Новости раздела
- "Очень много фейков"
- Явка на выборах в Приморье бьет рекорды
- "Партия власти" стала моложе и красивее благодаря Приморью
- Эксперт: Шансы на его победу были равны практически нулю
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
- "Партия Дела" показала людей дела
- Наблюдательные какие
- На выборах в Приморье подводят итоги дебатов
- Генерал Степаненко не вынес предвыборных боев
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
- Франшиза косит наши ряды
- Сахалину представили нового главу региона