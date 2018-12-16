В Приморье стала известна явка избирателей на 12 часов

Голосование проходит с 8.00 до 20.00

По состоянию на 12 часов дня 13,97% избирателей отдали свои голоса на повторных выборах губернатора Приморского края, которые проходят 16 декабря с 8 утра до 20 часов вечера. Среди лидеров Спасск- 28%, Черниговский район - 27,5%, Лазовский район - 23,34%.

Всего в крае 1352 участка для голосования на повторных выборах Губернатора региона. Об этом сообщила на пресс-брифинге член Избирательной комиссии Приморья Татьяна Заболотная в воскресенье, 16 декабря.

По ее словам, общее количество избирательных участков вместе с судовыми, составляет 1 569, число членов участковых избирательных комиссий превышает 10 тысяч человек.

«Уже завершилось досрочное голосование на 217 судах военного и гражданского флота, где проголосовали почти 7 тысяч человек», – добавила она.

Помимо этого, досрочно проголосовали более 2,5 тысяч человек на 59 участках в труднодоступных районах Приморья. Всего же в крае досрочно проголосовало 9,5 тысяч человек, что составило 0,65% от общей численности избирателей региона. Общее количество избирателей – 1 456 292 человека.

Татьяна Заболотная отметила, что кроме выборов Губернатора, в воскресенье, 16 декабря, в Партизанском, Тернейском и Чугуевском районах проходит голосование в органы местного самоуправления.

Представитель крайизбиркома напомнила, что голосование проходит с 8.00 до 20.00.