Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Явка на выборах в Приморье бьет рекорды
Голосование проходит с 8.00 до 20.00
Явка на 15:00 в Приморье составила 29,53%. Голосование проходит открыто и прозрачно, отметил на брифинге в пресс-центре краевой избирательной комиссии член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Явка на 15:00 в Приморье бьет рекорды — если сравнивать с сентябрьскими показателями, на избирательные участки пришло людей больше. В декабре выразить свою волю собрались 432 тысячи 810 человек. В процентном выражении это составляет 29, 53% от общего количества зарегистрированных в крае избирателей.
Выборы в Приморье идут уже 8 часов. До момента закрытия участков осталось всего 4 часа. По мнению экспертов, такую высокую явку дала хорошо проведенная информационная работа. Только во Владивостоке явка уже превысила 20%.
Новости тематики
- Явка на выборах в Приморье бьет рекорды
- Эксперт: Шансы на его победу были равны практически нулю
- Наблюдательные какие
- На выборах в Приморье подводят итоги дебатов
- Генерал Степаненко не вынес предвыборных боев
- 1311 стационарных участков и 262 временных избирательных участков откроются в Приморье
- ВЦИОМ оценил шансы Приморья обойтись одним туром
- Владивосток не дождется мэра к Новому году
- Депутаты Дальнегорска выберут главу после выборов губернатора Приморья
- "Мнение руководства коммунистов не совпадает с мнением жителей Приморья"
Новости раздела
- Явка на выборах в Приморье бьет рекорды
- "Партия власти" стала моложе и красивее благодаря Приморью
- Эксперт: Шансы на его победу были равны практически нулю
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
- "Партия Дела" показала людей дела
- Наблюдательные какие
- На выборах в Приморье подводят итоги дебатов
- Генерал Степаненко не вынес предвыборных боев
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
- Франшиза косит наши ряды
- Сахалину представили нового главу региона
Лелетки-проститутки