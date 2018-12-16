Явка на выборах в Приморье бьет рекорды

Голосование проходит с 8.00 до 20.00

Явка на 15:00 в Приморье составила 29,53%. Голосование проходит открыто и прозрачно, отметил на брифинге в пресс-центре краевой избирательной комиссии член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Явка на 15:00 в Приморье бьет рекорды — если сравнивать с сентябрьскими показателями, на избирательные участки пришло людей больше. В декабре выразить свою волю собрались 432 тысячи 810 человек. В процентном выражении это составляет 29, 53% от общего количества зарегистрированных в крае избирателей.

Выборы в Приморье идут уже 8 часов. До момента закрытия участков осталось всего 4 часа. По мнению экспертов, такую высокую явку дала хорошо проведенная информационная работа. Только во Владивостоке явка уже превысила 20%.