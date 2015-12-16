Городская дума Владивостока отметила свой 140-летний юбилей теплыми воспоминаниями

Торжественное собрание, посвященное 140-летию со дня создания во Владивостоке представительного органа власти, городской думы, состоялось в пятницу, 11 декабря. По историческим меркам Дума Владивостока лишь немногим младше самого краевого центра. Но так совпало, что срок работы депутатов каждого последующего созыва знаменует собой новый период развития столицы Приморья - со своими приоритетами и особенностями, пишет Деловая газета "Золотой Рог"..

Председатель Думы Владивостока нынешнего созыва Елена НОВИЦКАЯ назвала сформированный 140 лет назад орган власти первым демократическим институтом на Дальнем Востоке. Создание представительного органа стало началом истории парламентаризма в регионе. Новейшая история гордумы в 10 раз короче - менее 15 лет, но за это время Владивосток претерпел кардинальные изменения.

- Небольшой по историческим меркам срок вместил в себя ответственную, плодотворную работу депутатов четырех созывов, каждый из которых внес свою лепту в развитие города, - подчеркнула Елена Новицкая.

- Муниципальный депутат - самая близкая, доступная и понятная для народа власть. Помните об этом, когда общаетесь со своими избирателями и голосуете за те или иные решения. Каждый созыв городской думы имеет шанс вписать себя в историю благими делами, - напутствовал думцев председатель Законодательного Собрания Приморья Виктор ГОРЧАКОВ.

Свои поздравления владивостокским депутатам направили председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН и сенатор от Приморья Вячеслав ФЕТИСОВ. Свои наставления народным избранникам дал митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. Поздравление от губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО зачитал его заместитель Алексей СУХОВ, а от лица администрации и главы Владивостока депутатов поздравила первый вице-мэр Екатерина ХИМИЧ.

- Не обижу своих коллег, если скажу, что мне больше других в администрации приходится общаться с депутатами. Не могу сказать, что это легко, но мы с вами - всего лишь спорящие стороны, а не враги. А в спорах рождается истина, - отметила Екатерина Химич.

Добавим, что многим депутатам нынешнего и прошлых созывов были вручены почетные грамоты и благодарности от губернатора Приморья и главы Владивостока, а также от краевого Законодательного Собрания. Немало слов на торжественном собрании было сказано о недавнем прошлом парламентаризма во Владивостоке. Депутат первого и второго созывов Александр ГАВРИЛОВ напомнил, как трудно формировался первый созыв современной Думы Владивостока, выборы в которую проводились 18 раз. А обычно молчаливый зампредседателя гордумы Александр КИРИЧЕНКО «в красках» рассказал о первых годах работы представительного органа и настоящих страстях, которые кипели в зале заседаний и за его пределами.

- Иногда приходилось даже идти в рукопашную в коридорах, - признался Александр Кириченко.

- 140 лет - довольно значительный срок, за который исчезли государства и разрушились империи. А парламентаризм во Владивостоке до сих пор существует, - отметил председатель бюджетного комитета Владимир ИСАКОВ.

- Я работал во втором и третьем созывах думы, - рассказал Игорь ЧЕМЕРИС, ныне депутат Заксобрания Приморья. - Но мне запомнились не созывы, а люди. Это были коллективы, это были решения и споры. Дума - это орган, который создает правила жизни на территории.

- Я депутат с первого созыва. И мне не стыдно за то, что мы сделали для Владивостока. Дума войдет в историю саммитом АТЭС, новыми детскими садами и дорогами, хорошим и позитивным отношением к нашим избирателям. Это главное предназначение думы, - уверен «ветеран» депутатского корпуса Александр ЮРТАЕВ.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.