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В Приморье фронтовики определили места будущих политбоев
Исполнение «майских указов», общая ситуация в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве продолжают оставаться на контроле у «Народного фронта». Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения в ходе расширенного заседания регионального штаба «Народного фронта» в Приморье, которое состоялось в субботу, 13 декабря.
Заседанию штаба предшествовало пять круглых столов по направлениям «Образование и культура», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Социальная справедливость», «Общество и власть», «Честная и эффективная экономика». Именно на них были сформированы предложения, которые «фронтовики» в ближайшее время направят губернатору Приморья и в центральный исполком ОНФ в Москве.
Нужно сказать, что предложений накопилась масса. Например, в секции «Образование и культура» ее участники обозначили проблему отсутствия нормальной коммуникации между ученым сообществом и созданным в прошлом году Федеральным агентством научных организаций (ФАНО). Не менее важной показалась фронтовикам проблема нехватки кадров в социальной сфере, в связи с чем предложено разработать федеральную целевую программу по привлечению молодых специалистов в образование, здравоохранение, культуру. Еще одна государственная программа, по мнению приморских членов ОНФ, должна быть ориентирована на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В работе секции «Жилищно-коммунальное хозяйство» центральное место заняла недавно стартовавшая в Приморье краевая программа капитального ремонта МКД. Участники ОНФ предлагают сформировать реестр домов с физическим износом более 60%, которые по формальным признакам не включены в число подлежащих расселению, но капремонт в них при этом обойдется едва ли не дороже, чем строительство нового жилья. После составления реестра предлагается вести постоянный мониторинг состояния таких жилых домов, а также заставить власти активнее работать над расселением аварийного и ветхого жилья.
Поистине революционные предложения были высказаны на секции «Общество и власть» - участники ОНФ предложили ввести мораторий на точечную застройку во Владивостоке. Впрочем, более реальным в нынешней ситуации представляется другой озвученный активистами вариант – в обязательном порядке проводить публичные слушания по проекту точечной застройки с жителями соседних домов, причем решение соседей должно носить не рекомендательный, а обязательный характер для застройщика.
Помимо вышеупомянутых идей в итоговый список предлагается включить предложение о снижении административных штрафов для бизнеса и о разработке нового проекта планировки и застройки Владивостока. По словам сопредседателя краевого штаба «Народного фронта» в Приморском крае Романа ТИТКОВА, сегодняшние взаимоотношения приморских «фронтовиков» с краевой и муниципальной властью можно назвать партнерскими. В свою очередь, вице-губернатор Приморья Александр РОЛИК высоко оценил работу приморского ОНФ по контролю за госзакупками и противодействию точечной застройке. Правда, пообщаться с активом «Народного фронта» в Приморье пришли далеко не все из приглашенных чиновников краевой и городской администраций. В связи с чем «фронтовики» попросили Александра Ивановича напомнить коллегам, что высказанные ОНФ предложения не должны уходить в пустоту, а доходить до чиновников.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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