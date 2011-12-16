Губернатор Приморья Сергей Дарькин рассчитывает, что найдет соратников новом ЗС ПК

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Сергей Дарькин выступил на первом заседании депутатов Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва.

Сергей Дарькин поздравил депутатов с победой на выборах, прошедших 4 декабря 2011 года. «Тот факт, что в новом составе краевого парламента 14 депутатов четвертого созыва говорит о преемственности законодательной власти в Приморье и о профессионализме краевых законодателей», - сказал в своем выступлении губернатор края.

Сергей Дарькин пожелал новому депутатскому корпусу продолжить хорошие традиции, заложенные их предшественниками, отбросить личные политические амбиции и не забывать о своих избирателях, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Я абсолютно убежден, что власть должна работать для людей, и рассчитываю, что найду в вас соратников, которые разделяют этот принцип и намерены сделать все, чтобы жизнь каждого приморца была благополучной и спокойной», - подчеркнул губернатор края.

Он также пообещал депутатам краевого Законодательного Собрания, что взаимоотношения между законодательной и исполнительной властью Приморья будут по-прежнему конструктивные. Администрация Приморского края будет работать со всеми партийными фракциями, сформированными в Законодательном Собрании.