Приморские единороссы просили земли. Оборонные

Как уже сообщал «ЗР», на межрегиональной конференции «Единой России» Приморский край презентовал проект под названием «Новый облик Приморья». Докладчиком по этому вопросу была Марина ЛОМАКИНА.

Марина Ломакина рассказала, что на межрегиональной конференции приморской делегацией были внесены и дополнительные предложения: «В том числе, о безвизовом въезде иностранных граждан в Приморский край сроком до 72 часов в целях стимулировать общение с нашими соседями. Другое предложение - введение в гражданский оборот земли, которая не используется Министерством обороны РФ по целевому назначению. Также для города Владивостока очень важно привести в порядок Владивостокскую крепость. Мы считаем, что это уникальное сооружение может и должно стать визитной карточкой города. Сегодня крепость находится в федеральной собственности, поэтому мы обратились в соответствующие органы с просьбой уделить этому объекту должное внимание, профинансировать его приведение в надлежащее состояние, чтобы мы могли показывать его своим гостям».