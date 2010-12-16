www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Приморские единороссы просили земли. Оборонные

16 Декабря 2010, 10:35 | Приморье

Как уже сообщал «ЗР», на межрегиональной конференции «Единой России» Приморский край презентовал проект под названием «Новый облик Приморья». Докладчиком по этому вопросу была Марина ЛОМАКИНА.

Марина Ломакина рассказала, что на межрегиональной конференции приморской делегацией были внесены и дополнительные предложения: «В том числе, о безвизовом въезде иностранных граждан в Приморский край сроком до 72 часов в целях стимулировать общение с нашими соседями. Другое предложение - введение в гражданский оборот земли, которая не используется Министерством обороны РФ по целевому назначению. Также для города Владивостока очень важно привести в порядок Владивостокскую крепость. Мы считаем, что это уникальное сооружение может и должно стать визитной карточкой города. Сегодня крепость находится в федеральной собственности, поэтому мы обратились в соответствующие органы с просьбой уделить этому объекту должное внимание, профинансировать его приведение в надлежащее состояние, чтобы мы могли показывать его своим гостям».

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru