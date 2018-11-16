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Владивосток готовит избирательные участки и необходимые технические условия для выборов
Все помещения, где будут работать избирательные участки в день выборов губернатора Приморского края 16 декабря, практически готовы, все будут обеспечены мебелью, оргтехникой, всем необходимым для доступа и волеизъявления граждан, а также для деятельности участковых избирательных комиссий.
Об этом было заявлено в ходе заседания рабочей группы по содействию избирательным комиссиям города Владивостока в подготовке и проведении выборов на территории Владивостокского городского округа. Заседание состоялось под руководством исполняющего обязанности главы Владивостока Сергея Шерстюка, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям состоялось в администрации Владивостока
О ходе подготовки к выборам сообщили руководители территориальных избирательных комиссий, а также председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай Кичатов, который подчеркнул, что все идет строго в соответствии с законодательством и графиком.
О проведении организационно-технических мероприятий, предусмотренных избирательным законодательством, за которые несет ответственность администрация города, также доложили руководители управлений администрации Владивостока.
Так, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова сообщила, что работа избирательных участков в помещениях школ традиционна для системы образования, поэтому вся подготовка идет в нормальном рабочем режиме. Также участки откроются в учреждениях культуры – здесь тоже будет все своевременно подготовлено к приему избирателей.
Кроме того, определен перечень муниципальных помещений, предоставляемых зарегистрированным кандидатам для проведения агитационных мероприятий, выделены специальные места в границах каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов.
Специалисты обсудили, что в случае выпадения снега уборка территорий, лестниц, дорожек возле избирательных участков должна быть проведена самым оперативным образом. Ко всем участкам должен быть обеспечен беспрепятственный доступ избирателей, в том числе, маломобильных граждан. Также рядом с участками будет организована торговля.
Всего на территории города будет оборудовано 235 стационарных участков, которые традиционно разместятся в помещениях школ, учреждений культуры и других общественных зданий.
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