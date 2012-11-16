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В администрации Приморского края обсудили качество почтовых услуг

16 Ноября 2012, 13:01 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. На очередном совете по защите прав потребителей, заседание которого прошло в администрации Приморского края, был рассмотрен вопрос обеспечения гарантий защиты прав потребителей при предоставлении почтовых услуг и приобретении изделий медицинского назначения.

Как отметили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, впервые участники Межведомственного совета по защите прав потребителей рассмотрели вопросы, связанные с качеством предоставления почтовых услуг. Специалисты отмечают, что в последнее время растет количество нареканий со стороны потребителей на нарушение сроков доставки почтовых отправлений, встречаются случаи пропажи посылок.

Перед участниками совета выступил представитель «Почты России». Он рассказал о мерах, которые принимаются для повышения качества почтовых услуг. На сегодня главная проблема – это нехватка работников в почтовых отделениях.

Вопрос соблюдения законодательства при реализации в аптечной сети изделий медицинского назначения находится на постоянном контроле надзорных органов. Во время проверок аптечной сети устанавливается наличие на изделиях маркировки и полной информации в соответствии с действующим законодательством. Эта работа в Приморском крае будет продолжена, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

До конца 2012 года участники совета по защите прав потребителей также рассмотрят вопросы контроля качества и безопасности закупаемых круп, хранящихся в детских дошкольных учреждениях, и качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

Над решениями Межведомственного совета по защите прав потребителей продолжают работу профильные департаменты и управления Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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