В администрации Приморского края обсудили качество почтовых услуг

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS.

Как отметили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, впервые участники Межведомственного совета по защите прав потребителей рассмотрели вопросы, связанные с качеством предоставления почтовых услуг. Специалисты отмечают, что в последнее время растет количество нареканий со стороны потребителей на нарушение сроков доставки почтовых отправлений, встречаются случаи пропажи посылок.

Перед участниками совета выступил представитель «Почты России». Он рассказал о мерах, которые принимаются для повышения качества почтовых услуг. На сегодня главная проблема – это нехватка работников в почтовых отделениях.

Вопрос соблюдения законодательства при реализации в аптечной сети изделий медицинского назначения находится на постоянном контроле надзорных органов. Во время проверок аптечной сети устанавливается наличие на изделиях маркировки и полной информации в соответствии с действующим законодательством. Эта работа в Приморском крае будет продолжена, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

До конца 2012 года участники совета по защите прав потребителей также рассмотрят вопросы контроля качества и безопасности закупаемых круп, хранящихся в детских дошкольных учреждениях, и качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

Над решениями Межведомственного совета по защите прав потребителей продолжают работу профильные департаменты и управления Приморского края.