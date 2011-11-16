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480 млн рублей будет направлено на развитие туризма в Приморском крае

16 Ноября 2011, 20:45 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. 480 миллионов рублей будет направлено на развитие внутреннего и въездного туризма в Приморcком крае. Об этом 15 ноября на пресс-конференции рассказал заместитель директора департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Сергей Рыбников.

Средства будут направлены на реализацию новой краевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае на 2011-2016 годы». Она разработана по инициативе губернатора края Сергея Дарькина.

По словам Сергея Рыбникова, программа впервые предусматривает финансовую поддержку туристских организаций: теперь они могут рассчитывать на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и лизинговых платежей, а также на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры, создаваемых туристских объектов. Так, например, это позволит компенсировать 2/3 расходов по уплате процентных ставок.

Программа определяет 9 ключевых направлений развития внутреннего и въездного туризма – экологический, пляжный, оздоровительный, развлекательный, деловой, культурно-познавательный, сельский (агротуризм), автотуризм и социальный туризм. Сергей Рыбников отметил, что иностранные граждане уже сегодня проявляют интерес к эко- и агротуризму в крае. Новые проекты позволят увеличить поток иностранных туристов в 4,6 раза.

«Наша главная цель – это повышение благосостояния и комфортности проживания населения Приморского края за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, создания на территории края конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса и увеличение объемов въездного и внутреннего туризма», - подчеркнул он.

Также он отметил, что специалисты департамента создавали программу совместно с представителями турбизнеса края и высшими учебными заведениями. «Программа – это своеобразный диалог между администрацией и различными представителями туристической отрасли. Мы готовы поддерживать бизнес-структуры, готовы к новым интересным проектам», - сказал Сергей Рыбников.

По его словам в ближайшее время программы по развитию внутреннего и въездного туризма появятся во все муниципальных образованиях Приморского края.

Напомним, что по расчетам специалистов, к 2016 году численность иностранных туристов увеличится в 4,6 раза (до 310 тысяч человек), объем платных туристских услуг в 4,3 раза. Возрастет и доля специалистов, занятых в туриндустрии. К 2016 году в данной отрасли будет работать 43,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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