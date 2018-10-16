Александр Ролик: "Для развития Приморья нужно единство"

Спикер регионального парламента поддержал обращение Олега Кожемяко

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик выразил согласие с призывом врио губернатора присоединиться к команде Олега Кожемяко всех приморцев с активной жизненной позицией для решения проблем региона.

Выступая на заседании Законодательного собрания Приморского края во вторник, Кожемяко обратился к депутатам и жителям региона с призывом "работать в режиме единой команды" для решения вопросов социального обеспечения людей старшего возраста, поддержки здравоохранения, образования, социальной сферы, развития дорожного хозяйства.

- Ситуация, которая складывается в Приморском крае делает особо актуальным решение задач, поставленных президентом Российской Федерации по прорывному развитию дальневосточной территории, в том числе нашего региона, - прокомментировал обращение Олега Кожемяко Александр Ролик.

"Олег Николаевич Кожемяко прав, что основная задача для нас всех, в том числе депутатского корпуса - это консолидироваться, объединиться и двигаться к единой цели. А цель у нас одна - повышение качества жизни в Приморском крае, создание комфортных условий для их проживания, социально-экономического развития нашего края, - считает председатель Законодательного собрания края. - Но для этого нужно единство. Поэтому, я считаю, что это правильный призыв, сегодня мы должны, вне зависимости от партийной принадлежности, объединиться, сделать все, чтобы работать ради жителей Приморского края".