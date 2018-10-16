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Губернатора Приморья предложено выбирать 16 декабря
Теперь дело за депутатами
Комитет по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморского края предложил провести повторные выборы губернатора региона 16 декабря. Вопрос о повторных выборах главы региона будет рассмотрен на внеочередном заседании краевого Законодательного собрания, которое назначено на 11.00 вторника.
В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей ИЩЕНКО.
Г-н Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место назначен Олег КОЖЕМЯКО, занимавший должность губернатора Сахалинской области.
Г-н Кожемяко заявил о своем намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Юрий РОГОВ, Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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