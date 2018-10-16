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Губернатора Приморья будут выбирать 16 декабря
Остается узнать претендентов
Депутаты Законодательного собрания Приморского края на внеочередном заседании во вторник назначили повторные выборы губернатора региона на 16 декабря. Постановление принято 30 голосами «за» при трех «против».
В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей ИЩЕНКО.
Г-н Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место назначен Олег КОЖЕМЯКО, занимавший должность губернатора Сахалинской области.
Г-н Кожемяко заявил о своем намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Юрий РОГОВ, Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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